Priateľské rozdelenie Česko-Slovenska v roku 1992 oceňuje celý svet, tvrdí Danko

BRATISLAVA – Priateľské rozdelenie Česko-Slovenska v roku 1992 oceňuje celý svet. Poukázal na to predseda Národnej rady SR Andrej Danko po položení vencov k soche generála M. R. Štefánika v Bratislave pri príležitosti 100. výročia ČSR.

"Tak, ako sme sa my naozaj priateľsky rozišli v roku 1992, dnes oceňuje celý svet. Naše správanie sa, vzájomná úcta je príkladom aj pre okolité štáty. Vidím to aj na zahraničných cestách, ako to štáty, ktoré také šťastie nemali pri rozchodoch, oceňujú," skonštatoval Danko.

Pri soche generála M. R. Štefánika zároveň zdôraznil dôležitosť vyjadrenia úcty jednému zo zakladateľov Československa. "Je veľká škoda, že generál Milan Rastislav Štefánik nás tak skoro opustil. Naše národy ho potrebovali najmä v ťažkých rokoch, v roku 1938. Myslím si, že by ešte veľa pre nás všetkých urobil," podotkol Danko. Slovenská a Česká republika si pripomínajú 100. výročie vzniku ČSR. Traja najvyšší slovenskí ústavní činitelia sa v nedeľu zúčastňujú na oficiálnych oslavách výročia v Prahe.​