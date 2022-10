Tomáš Drucker oplakáva kolegovu dcéru: Aj ona je jednou z obetí vodiča smrti

Tragédiu, ktorá sa odohrala v nedeľu v noci na bratislavskej zastávke Zochova, nevie pochopiť nikto. Smúti celé Slovensko. O to viac sa dotkla ľudí, ktorí obete alebo ich rodiny pozná. Jedným z nich je aj predseda strany Dobrá voľba a Umiernení Tomáš Drucker.

Drucker podobne ako ďalší politici v mene seba aj kolegov vyjadril hlbokú sústrasť všetkým pozostalým a vieru v skoré uzdravenie zranených. "S hrôzou som ako mnoho iných ráno čítal o strašnej zbytočnej tragédii," napísal na sociálnej sieti Facebook.

Tragédia sa dotkla aj jeho blízkeho spolupracovníka. "Osobitne vyjadrujeme hlbokú sústrasť rodine nášho kolegu a člena, ktorému včerajší tragický a smutný večer zobral milované dieťa," dodal v smutnom statuse reagujúcom na smrť piatich nevinných ľudí, ktorých o život pripravil vodič pod vplyvom alkoholu.

S hrôzou som ako mnoho iných ráno čítal o strašnej zbytočnej tragédii. Vyjadrujem v mojom mene aj v mene mojich kolegov... Posted by Tomáš Drucker on Monday, October 3, 2022

K tragédii došlo v nedeľu v noci, keď opitý funkcionár Deaflympijského výboru Slovenska Dušan Dědeček vletel autom do zastávky plnej ľudí. Väčšinou to boli mladí ľudia, ktorí čakali na autobus smerom do študentského mestečka v Mlynskej doline. Okrem piatich obetí, ktorým život už nikto nevráti, sú ďalší s rôznymi vážnymi zraneniami v nemocnici.

Komentujúci volajú po tvrdších trestoch za alkohol za volantom. Ľutujú rodičov, ktorí takýmto krutým spôsobom prišli o deti, ktorým chceli dopriať lepšiu budúcnosť a dali ich študovať. Namiesto toho, aby si plnili svoje sny, preťala ich životnú púť nezmyselná tragédia, ku ktorej vôbec nemuselo prísť.