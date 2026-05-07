Štvrtok7. máj 2026, meniny má Monika, zajtra Ingrida

Slovensko vydalo rekordnú emisiu dlhopisov vo frankoch: Najväčší obchod v histórii na švajčiarskom trhu

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Aktuálna emisia slovenských štátnych dlhopisov vo švajčiarskych frankoch zo stredy (6. 5.) v celkovej sume 700 miliónov CHF (764 miliónov eur) predstavuje úspešný návrat Slovenskej republiky na švajčiarsky trh po emisii z apríla 2024 a zároveň iba jej tretiu transakciu na tomto trhu. Informovala o tom vo štvrtok Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).

„Obchod predstavoval najväčšiu syndikovanú štátnu emisiu v CHF od roku 2012, prvú štátnu emisiu v CHF z regiónu strednej a východnej Európy (CEE) od poslednej slovenskej transakcie a zároveň najväčšiu emisiu Slovenskej republiky v CHF v histórii,“ priblížila agentúra.

Vzhľadom na niekoľkoročnú absenciu na trhu so švajčiarskym frankom sa pred transakciou podľa ARDAL uskutočnilo online stretnutie s investormi. „Hovor s kľúčovými investormi do dlhopisov vo švajčiarskom franku zaznamenal výraznú účasť investorov z viacerých finančných centier Švajčiarska a poskytol SR potrebnú dôveru na pokračovanie v realizácii transakcie,“ priblížila agentúra.

Investori zo Švajčiarska prejavili silný záujem

Spoloční hlavní manažéri emisie boli Deutsche Bank a UBS. Ponuka dlhopisov bola podľa ARDAL veľmi dobre prijatá a prilákala viac ako 100 objednávok. Predali sa tri druhy dlhopisov s rôznymi splatnosťami, a to tri, šesť a desať rokov.

Pre trojročnú tranžu bola stanovená suma 355 miliónov CHF s prirážkou k oficiálnej referenčnej úrokovej sadzbe pre švajčiarsky frank (Swiss Average Rate Overnight, SARON) 47 bázických bodov a kupónom 0,6850 %. Šesťročný dlhopis vyniesol 185 miliónov CHF s prirážkou 68 bodov a kupónom 1,0525 % a desaťročný 160 miliónov CHF s prirážkou 83 bodov a kupónom 1,4050 %.

Najväčší podiel medzi investormi do jednotlivých dlhopisov dosiahli správcovia aktív (48 %, 43 % a 38 %), nasledovali banky (38 %, 34 % a 30 %) a s väčším odstupom podniky (10 %, 9 % a 8 %). V prípade desaťročných dlhopisov prejavili záujem tiež poisťovne (10 %), dôchodkové fondy (11 %), ale aj hedžové fondy (3 %).

Viac o téme: DlhopisyŠvajčiarskoARDAL
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Slovensko kleslo v úverovom
Slovensko kleslo v úverovom ratingu: Minister tvrdí, že to nie je problém
Domáce
Peter Pellegrini.
Pellegrini prehovoril o podozreniach z kampane: Polícia ma nekontaktovala, nemám čo skrývať
Domáce
Dobré správy strieda vytriezvenie:
Dobré správy strieda vytriezvenie: Príde Slovensko o svoj súčasný rating?
openiazoch.sk
Ilustračné foto
Dlhopisy pre ľudí zarobili občanom za rok takmer 16 miliónov eur
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Milan Majerský na Výbore regiónov vyzval na dobudovanie cesty R4
Milan Majerský na Výbore regiónov vyzval na dobudovanie cesty R4
Správy
Milan Majerský na Výbore regiónov o lepšom čerpaní eurofondov podľa poľského modelu
Milan Majerský na Výbore regiónov o lepšom čerpaní eurofondov podľa poľského modelu
Správy
Juraj Droba na Výbore regiónov o prijatí jeho správy o Nástroji na prepájanie Európy
Juraj Droba na Výbore regiónov o prijatí jeho správy o Nástroji na prepájanie Európy
Správy

Domáce správy

Dráma na čerpacej stanici
Dráma na čerpacej stanici v Spišskej Novej Vsi: Maskovaný lupič hrozil nožom, ušiel s prázdnymi rukami
Domáce
Martina Bajo Holečková
SaS kritizuje projekt Na vlastnej koži: Rezort vnútra obvinenia odmieta
Domáce
Lupič chcel prepadnúť čerpaciu
Lupič chcel prepadnúť čerpaciu stanicu v Spišskej Novej Vsi: Polícia ho chytila
Domáce
Revúca získala 1,2 milióna eur: Obyvatelia budú platiť spravodlivejšie za odpad, zber bude modernejší
Revúca získala 1,2 milióna eur: Obyvatelia budú platiť spravodlivejšie za odpad, zber bude modernejší
Banská Bystrica

Zahraničné

Athos Salomé
Desivé proroctvo žijúceho Nostradama: Predpovedal koniec vojny v Iráne! Sám ju predvídal
Zahraničné
Americký minister zahraničných vecí
Pápež Lev vo Vatikáne prijal šéfa americkej diplomacie Rubia
Zahraničné
Prezident USA Donald Trump.
Trump šokoval vyhlásením: Irán mu vraj dal dôležitý sľub! Blíži sa koniec vojny?
Zahraničné
Ilustračné foto
Dvaja bývalí čínski ministri obrany odsúdení na trest smrti s odkladom za korupciu: Peking sprísňuje boj v armáde
Zahraničné

Prominenti

Natália Puklušová
Najprv dojčiaca aféra v kostole a teraz? Puklušová odhalila, po čom s partnerom túžia: Fú, odvážne!
Domáci prominenti
Aktuálne FOTO vnútri! Ona, že má 84?
Ona, že má 84? Speváčka Marie Rottrová zastavila čas!
Zahraniční prominenti
Otvorenie Bergiho burgrárne
Otváračka podniku: Hágerová po rozchode rozdávala úsmevy a sexi zadok Cynthie!
Domáci prominenti
FOTO Harry a Meghan pokrstii
Princ Archie oslávil 7 rokov! Dojemný odkaz Meghan a drsné priznanie Harryho... Musel na terapiu!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Pompeje Ameriky: Obyvatelia utiekli
Pompeje Ameriky: Obyvatelia utiekli pred smrťou, ale pod popolom nechali niečo neuveriteľné
dromedar.sk
FOTO Ilustračné foto
Fenomenálny úkaz na oblohe: Je viditeľná vzácna KOMÉTA, ktorá sa vráti až o 170‑tisíc rokov!
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Reštaurácia all-you-can-eat zavádza NOVÉ poplatky: Keď spravíš TOTO, zaplatíš mastnú pokutu!
Zaujímavosti
Aj Slnko sa točí,
Aj Slnko sa točí, NASA mení školské učebnice: TOTO je ťažiskom všetkých objektov našej slnečnej sústavy!
Zaujímavosti

Dobré správy

Nová atrakcia Rotonda vo
Nové atrakcie, ktoré dostanú aj Slovákov: Trúfli by ste si na ne?
plnielanu.sk
Vyhrať môžete aj vy
Každý mesiac až 4 000 eur počas desiatich rokov? Populárna lotéria prináša novinku
Domáce
Zdroj: Getty Images
Je to možné aj bez alkoholu? Slováci začínajú s týmto novým trendom
hashtag.sk
Blíži sa Deň matiek
Veľký sviatok sa blíži: Toto kupujú Slováci, ktorí nechcú minúť veľa
Domáce

Ekonomika

Chystáte sa v piatok na nákup? Pozor na zmeny v otváracích hodinách! Takto budú 8. mája fungovať reťazce (prehľad)
Chystáte sa v piatok na nákup? Pozor na zmeny v otváracích hodinách! Takto budú 8. mája fungovať reťazce (prehľad)
Trumpovi došla trpezlivosť: Slovenský eurokomisár Šefčovič v centre napätia, ktoré môže potopiť náš autopriemysel!
Trumpovi došla trpezlivosť: Slovenský eurokomisár Šefčovič v centre napätia, ktoré môže potopiť náš autopriemysel!
Symbolické gesto alebo záchrana rozpočtu? Pozrite sa, koľko ľudí by mohlo prísť o 13. dôchodok!
Symbolické gesto alebo záchrana rozpočtu? Pozrite sa, koľko ľudí by mohlo prísť o 13. dôchodok!
Krutá pravda o poplatkoch v zdravotníctve: Štát je na lekárov prikrátky, dopláca na to pacient!
Krutá pravda o poplatkoch v zdravotníctve: Štát je na lekárov prikrátky, dopláca na to pacient!

Šport

Struhne si ešte jednu sezónu? Nitriansky kapitán Mezei prehovoril o pokračovaní kariéry
Struhne si ešte jednu sezónu? Nitriansky kapitán Mezei prehovoril o pokračovaní kariéry
Tipsport liga
Vyhrážky, hladovanie či psychické problémy: Bottas v osobnej spovedi odkryl temné stránky F1
Vyhrážky, hladovanie či psychické problémy: Bottas v osobnej spovedi odkryl temné stránky F1
Formula 1
Energický a dravý Slovák: Žilina skladá fantastický tím, predstavila ďalšiu letnú posilu
Energický a dravý Slovák: Žilina skladá fantastický tím, predstavila ďalšiu letnú posilu
Tipsport liga
Slovákov čaká generálka: Veľká časť tohto kádra pôjde na MS, Országh vidí niekoľko otáznikov
Slovákov čaká generálka: Veľká časť tohto kádra pôjde na MS, Országh vidí niekoľko otáznikov
Reprezentácia

Auto-moto

BYD uvádza na slovenský trh dva nové modely. Oba SUV, každý s iným pohonom aj cenou
BYD uvádza na slovenský trh dva nové modely. Oba SUV, každý s iným pohonom aj cenou
Predstavujeme
Minulý rok 1 milión predražených známok cez neoficiálne weby
Minulý rok 1 milión predražených známok cez neoficiálne weby
Doprava
TEST: Renault 4 - aby elektromobily neboli nudné
TEST: Renault 4 - aby elektromobily neboli nudné
Klasické testy
Veľké Kapušany sa dočkali rekonštrukcie hlavnej cesty
Veľké Kapušany sa dočkali rekonštrukcie hlavnej cesty
Ekonomika

Kariéra a motivácia

Viac než len výplata: Spôsoby, ako byť v práci skutočne šťastnejší
Viac než len výplata: Spôsoby, ako byť v práci skutočne šťastnejší
Motivácia a produktivita
Niečo na mňa lezie: Zodpovedný zamestnanec alebo chodiaca biologická zbraň?
Niečo na mňa lezie: Zodpovedný zamestnanec alebo chodiaca biologická zbraň?
Dovolenka a Choroba
Prišli ste o prácu? Prvý mesiac rozhoduje viac, než si myslíte
Prišli ste o prácu? Prvý mesiac rozhoduje viac, než si myslíte
Hľadám prácu
Prečo vo firmách tak často zlyháva komunikácia na pracovisku (a čo za tým naozaj je)
Prečo vo firmách tak často zlyháva komunikácia na pracovisku (a čo za tým naozaj je)
Pracovné prostredie

Varenie a recepty

Máte doma tvaroh a jahody? Dajte šancu týmto knedličkám, ktoré sú hotové do 7 minút.
Máte doma tvaroh a jahody? Dajte šancu týmto knedličkám, ktoré sú hotové do 7 minút.
Legendárny krémeš TATRY z odpaľovaného cesta. Jeden plech vám nebude stačiť.
Legendárny krémeš TATRY z odpaľovaného cesta. Jeden plech vám nebude stačiť.
Ranný nápoj: Čo sa stane s vašim telom, ak zajtra ráno vymeníte kávu za toto?
Ranný nápoj: Čo sa stane s vašim telom, ak zajtra ráno vymeníte kávu za toto?
Rady a tipy
Lepšia ako špenát? Prečo by ste mali dať žihľave v kuchyni šancu
Lepšia ako špenát? Prečo by ste mali dať žihľave v kuchyni šancu
Rady a tipy

Technológie

Cvičenie mení celé telo, nielen postavu. Vedci ukázali, ktoré látky zo svalov ovplyvňujú mozog, imunitu aj cukor v krvi
Cvičenie mení celé telo, nielen postavu. Vedci ukázali, ktoré látky zo svalov ovplyvňujú mozog, imunitu aj cukor v krvi
Veda a výskum
Kto ovládne nebo? Porovnanie stíhačiek 5. generácie USA, Číny, Ruska a ich spojencov
Kto ovládne nebo? Porovnanie stíhačiek 5. generácie USA, Číny, Ruska a ich spojencov
Vojenská technika
Na Slovensku vo veľkom udrel vírus NGate. Takto ti cez telefón môže vybieliť účet, útok pritom pôsobí až nebezpečne dôveryhodne
Na Slovensku vo veľkom udrel vírus NGate. Takto ti cez telefón môže vybieliť účet, útok pritom pôsobí až nebezpečne dôveryhodne
Bezpečnosť
Samsung uvoľňuje veľkú aktualizáciu One UI 8.5. Tieto Galaxy telefóny a tablety ju dostanú ako prvé
Samsung uvoľňuje veľkú aktualizáciu One UI 8.5. Tieto Galaxy telefóny a tablety ju dostanú ako prvé
Samsung

Bývanie

Na tieto veci si v spálni dajte pozor, môžu vám kaziť spánok. Čo dokáže ovplyvniť, ako dobre si oddýchneme?
Na tieto veci si v spálni dajte pozor, môžu vám kaziť spánok. Čo dokáže ovplyvniť, ako dobre si oddýchneme?
Hneď by ste spoznali, že je iný ako ostatné. Za kamennými múrmi je skromný domov, majiteľ si ho mení sám už 23 rokov
Hneď by ste spoznali, že je iný ako ostatné. Za kamennými múrmi je skromný domov, majiteľ si ho mení sám už 23 rokov
Bol zastaralý a už roky sme ho zavrhovali. Trend kobercov, ktorý si mnohí ešte pamätajú z minulosti, sa k nám zasa vracia
Bol zastaralý a už roky sme ho zavrhovali. Trend kobercov, ktorý si mnohí ešte pamätajú z minulosti, sa k nám zasa vracia
Tu ešte stále cítiť pravú dušu dediny. Chalupa v podhorí vám ukáže vidiecku idylku aj atmosféru ako za starých čias
Tu ešte stále cítiť pravú dušu dediny. Chalupa v podhorí vám ukáže vidiecku idylku aj atmosféru ako za starých čias

Pre kutilov

Polievajte s rozumom aj počas suchého mája: Jednoduchá úprava závlahy zachráni tretinu vody
Polievajte s rozumom aj počas suchého mája: Jednoduchá úprava závlahy zachráni tretinu vody
Záhrada
Máte už muškáty v hrantíkoch? Urobte teraz tieto 3 kroky, aby ste mali v júni záplavu kvetov
Máte už muškáty v hrantíkoch? Urobte teraz tieto 3 kroky, aby ste mali v júni záplavu kvetov
Záhrada
Budú vaše čučoriedky sladké a veľké? Ak v máji neurobíte toto, zostanú im len listy
Budú vaše čučoriedky sladké a veľké? Ak v máji neurobíte toto, zostanú im len listy
Zelenina a ovocie
Nenechajte ovocné stromy smädné! Májová zálievka rozhodne o kvalite úrody. Koľko vody potrebujú?
Nenechajte ovocné stromy smädné! Májová zálievka rozhodne o kvalite úrody. Koľko vody potrebujú?
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najlepšiu kamarátku manžel podvádza a čaká dieťa s inou: Mlčať alebo povedať pravdu, ktorá však zničí aj môj život?
Partnerské vzťahy
Najlepšiu kamarátku manžel podvádza a čaká dieťa s inou: Mlčať alebo povedať pravdu, ktorá však zničí aj môj život?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Athos Salomé
Zahraničné
Desivé proroctvo žijúceho Nostradama: Predpovedal koniec vojny v Iráne! Sám ju predvídal
Dráma na čerpacej stanici
Domáce
Dráma na čerpacej stanici v Spišskej Novej Vsi: Maskovaný lupič hrozil nožom, ušiel s prázdnymi rukami
Smeruje k nám studený
Domáce
Smeruje k nám studený front, príde vytúžený DÁŽĎ aj BÚRKY: Nie však všade! MAPA predpokladaného vývoja
MIMORIADNE WHO identifikovalo prvú
Zahraničné
MIMORIADNE WHO identifikovalo prvú nákazu HANTAVÍRUSU mimo lode: Letuška letu pacientky nula

Ďalšie zo Zoznamu