V stredu taktiež zasadá aj vládna koalícia: Prečítajte si, aké zmeny schválili vládni predstavitelia

BRATISLAVA - Aktuálne plnenie Plánu obnovy a odolnosti SR a príprava na piatu žiadosť o platbu z tohto európskeho fondu je predmetom viacerých bodov zaradených do programu stredajšieho rokovania vlády. Piatu žiadosť by malo Slovensko podať do konca tohto roka, na to však potrebuje splniť viac ako 20 stanovených míľnikov a cieľov.

Informácie o ich plnení predkladajú kabinetu jednotlivé rezorty, ktoré ich majú na starosti. Ide napríklad o ministerstvo hospodárstva, práce, investícií, dopravy, kultúry či školstva. Osobitnú pozornosť má vláda venovať informácii o pokroku v implementácii plánu obnovy, ale aj čerpaní eurofondov v gescii ministerstva zdravotníctva a rezortu životného prostredia.

V programe má kabinet aj návrh účasti delegácie SR na októbrovom 10. zasadnutí strán Dohovoru o ochrane a využití medzinárodných tokov a medzinárodných jazier, ako aj návrh na zrušenie niektorých legislatívnych úloh ministerstva práce na rok 2024.

Vláda zrušila viacero legislatívnych úloh pre ministerstvo práce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR nemusí v septembri predložiť návrhy na novelizáciu zákonov o sociálnom poistení a starobnom dôchodkovom poistení. Rozhodla o tom v stredu vláda, keď schválila návrh na zrušenie niektorých úloh vyplývajúcich z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2024."Predkladaný materiál bol pripravený po posúdení možnosti predloženia návrhov uvedených zákonov na septembrové rokovanie vlády SR. V stanovenom termíne nie je možné predložiť návrhy zákonov a naplniť účel ich prijatia podľa pôvodne stanovených cieľov," uviedlo MPSVR v predkladacej správe.

Cieľom novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení má byť zabezpečenie neohrozenia výplatnej fázy v starobnom dôchodkovom sporení. Rezort práce aktuálne analyzuje celý dôchodkový systém, pričom potrebný čas na posúdenie podľa neho nie je možné odhadnúť.Novela zákona o sociálnom poistení by mala zase zaviesť ročné zúčtovanie poistného na účel naplnenia záväzkov z Programového vyhlásenia vlády SR v období rokov 2023 až 2027. Vláda si stanovila za cieľ obnoviť reformný zámer zjednotenia daní, ciel a odvodov tak, aby miestom ich výberu bola finančná správa. Rezort práce v súčasnosti vyhodnocuje, aký vplyv by malo zavedenie ročného zúčtovania v sociálnom poistení, pričom zvažuje aj iné prístupy k optimalizácii výberu poistného na sociálne poistenie, prípadne jeho ponechanie v aktuálnej podobe.

"Existujú pochybnosti o efektívnosti zavedenia ročného zúčtovania v sociálnom poistení. Podľa predbežných odhadov zavedenie ročného zúčtovania v sociálnom poistení okrem iného predstavuje značné výdavky na strane Sociálnej poisťovne, pričom len jednorazové náklady na zmenu a prípravu 22 informačných systémov Sociálnej poisťovne ohľadom jeho zavedenia podľa doteraz avizovaných informácií Sociálnou poisťovňou by znamenali výdavok vo výške 30 miliónov eur," priblížilo MPSVR.Doplnilo, že prevádzka a údržba informačných systémov by každoročne predstavovala výdavky vo výške 4,5 milióna eur. Zároveň by musela podľa rezortu práce poisťovňa prijať približne 3480 nových zamestnancov, čo predstavuje ďalšie náklady vo výške 9,3 milióna eur. Finančné výdavky by si vyžadovala aj úhrada poštovného, čo by pri súčasných cenách stálo poisťovňu ročne viac ako päť miliónov eur. Zavedenie ročného zúčtovania v sociálnom poistení si tak podľa MPSVR vyžaduje dlhší čas na prípravu zmien.

Vláda navrhuje vymenovať Soláka a Zuriana do hodnosti generála

Vláda navrhuje vymenovať prezidenta Policajného zboru Ľubomíra Soláka a riaditeľa Úradu inšpekčnej služby Branislava Zuriana do hodnosti generála.Vymenovať ich ešte musí prezident SR Peter Pellegrini.

Vláda schválila zvýšenie cien 365-dňovej a jednodňovej diaľničnej známky

Za diaľničnú známku na 365 dní motoristi od budúceho roka zaplatia 90 eur. Zdražie aj jednodňová diaľničná známka, a to na sumu 8,10 eura. Návrh z dielne Ministerstva dopravy SR v stredu schválila vláda. Ide o jedno z konsolidačných opatrení.Vyššia cena za diaľničné známky začne platiť od 1. januára 2025. Suma 365-dňovej diaľničnej známky porastie zo súčasných 60 eur na sumu 90 eur. Suma jednodňovej diaľničnej známky sa zvýši zo súčasných 5,40 eura na 8,10 eura. Naopak, suma desaťdňovej známky klesne zo súčasných 12 eur na 10,80 eura. Cena jednomesačnej diaľničnej známky bude stanovená na 17,10 eura.

Zvýšenie cien diaľničnej známky je súčasťou balíka opatrení na konsolidáciu verejných financií, ktorý v utorok (17. 9.) predstavila vládna koalícia. Opatrenia majú zabezpečiť konsolidáciu verejných financií na úrovni 2,6 až 2,7 miliardy eur. Vďaka tomu má deficit budúci rok klesnúť na 4,7 % hrubého domáceho produktu. Súčasťou konsolidácie je zvýšenie základnej sadzby dane z pridanej hodnoty na 23 % a zároveň pokles jej zníženej sadzby na 5 %, ale aj zavedenie dane z finančných transakcií pre firmy či zvýšenie firemnej dane od určitej výšky príjmu.

MŠVVaM mešká s prípravou učiteľov na nové obsahy a formu výučby

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR mešká s prípravou a rozvojom učiteľov na nové obsahy a formu výučby. V rámci implementácie plánu obnovy splnilo tri ciele a míľniky zo štyroch. Sú predmetom piatej žiadosti o vyplatenie finančného príspevku. Vyplýva to z materiálu, ktorý vláda v stredu vzala na vedomie.Z percentuálneho podielu pedagogických a odborných zamestnancov s absolvovanou odbornou prípravou je podľa ministerstva zatiaľ vyškolených 55 percent zamestnancov. Ide najmä o prípravu na nové kurikulum, inkluzívne vzdelávanie a digitálne zručnosti. "Splnenie cieľa je zatiaľ v omeškaní. MŠVVaM SR podniká kroky na splnenie cieľa a za týmto účelom je v intenzívnej komunikácii s Národnou implementačnou a koordinačnou autoritou," uviedlo v materiáli.

Dostupnosť, rozvoj a kvalitu inkluzívneho vzdelávania aj zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl (VŠ) vláda označila za splnené. Rezort podľa materiálu prijal legislatívne zmeny, ktoré zavedú definíciu segregácie do zákona a vytvoril metodické materiály na implementáciu desegregácie. Taktiež podpísal výkonnostné zmluvy s verejnými VŠ a uzavrel aspoň dve výzvy na podporu strategického rozvoja VŠ.MŠVVaM tak splnilo cieľ a míľnik v rámci komponentu 8 a míľnik v rámci komponentu 6. Mešká s plnením cieľa komponentu 7.

MPSVR priebežne plní viaceré ciele a míľniky z plánu obnovy a odolnosti

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR informovalo, že viaceré ciele a míľniky z Plánu obnovy a odolnosti SR, ktoré sú zaradené do piatej žiadosti o vyplatenie finančného príspevku, sa priebežne plnia. Týka sa to financovania sociálnych a zdravotných služieb, zjednotenia posudkovej činnosti či vytvorenia jednotného systému dohľadu nad sociálnou starostlivosťou a zabezpečenia infraštruktúry pre osem regionálnych pobočiek na Slovensku. Vyplýva to z informatívneho materiálu o plnení míľnikov a cieľov Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorý predložilo MPSVR a vláda ho vzala v stredu na vedomie.

Rezort práce navrhuje novú koncepciu financovania sociálnych služieb na konzultáciu so zainteresovanými stranami, ako je napríklad Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska a Združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8).MPSVR chce ďalej zjednotiť posudkovú činnosť lekárov, ktorú doteraz vykonávali rôzne orgány. Reformou posudkovej činnosti sa podľa rezortu odstráni neefektívnosť a byrokracia pre posudkových lekárov a posudzovateľov. Zároveň sa zadefinujú nové kritériá na posudzovanie osôb odkázaných na zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Posudkoví lekári budú po novom využívať systém elektronického zdravotníctva, pričom na jeho zabezpečenie sa použije počítačové a kancelárske vybavenie pre 200 posudzovateľov.

Z informatívneho materiálu vyplýva, že sa priebežne plní aj reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou a zabezpečenie infraštruktúry potrebnej na fungovanie orgánu dohľadu, teda ústredia a ôsmich regionálnych pobočiek. Náklady na reformu zahŕňajú podľa rezortu práce priestory, vozidlá, počítačové vybavenie či personálne zabezpečenie.Nábytok, IT technika aj autá sú postupne podľa rezortu distribuované do ôsmich pobočiek v mestách Žilina, Trnava, Trenčín, Nitra, Banská Bystrica, Bratislava, Prešov a Košice. Pri personálnom zabezpečení budú v nasledujúcich mesiacoch vyhlásené aj výberové konania, pričom sa budú prijímať noví pracovníci do naplnenia kapacity v počte 167 zamestnancov.