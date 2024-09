Vláda radikálne mení pravidlá: Peňaženkami sa vám preženie prievan! TABUĽKA Sumy, ktoré po novom dostanete

(Zdroj: Getty Images)

Po novom má byť daňový bonus určený pre nízkopríjmové rodiny a bude adresnejší. Aspoň tak ho opísal pri predstavovaní konsolidačných opatrení minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SSD). Čo sa teda zmení? Od 1. januára 2025 rodičom, ktorí zarábajú od 2 480 eur a viac, bude klesať nárok na tento bonus. Rodičia, ktorí zarobia viac ako 3 632 eur, nebudú mať na daňový bonus nárok vôbec. „Celkovo daňový bonus stojí skoro miliardu eur, štát na tom po konsolidácii dostane 170 miliónov eur, takže stále okolo 800 miliónov ide na daňový bonus,“ vyhlásil financmajster. Nárok na daňový bonus stratia aj osoby nad 18 rokov.

Kamenický však zároveň dodal, že osoby, ktoré majú deti od 0 do 14 rokov a zarábajú polovicu z minimálnej mzdy, teda robia na čiastkový úväzok, dostanú o 663 eur viac. „Ľudia s priemernou mzdou to budú mať rovnaké, pri vyššej mzde, to bude klesať. Dávame viac tým, ktorí to potrebujú,“ argumentoval minister.

Zmena sa dotkne aj rodičovského dôchodku. Systém jeho vyplácania tak, ako funguje teraz, úplne zanikne a zmení sa na asignáciu 2 % z daní. Sadzbu 2 % z daní budú môcť dostať neziskový sektor, ďalšie 2 % matka a 2 % otec. Touto zmenou by do štátneho rozpočtu malo prísť približne 287 miliónov eur. „Za rok 2025 bude rodičovský dôchodok vyplatený až v roku 2026. Ak sa rozhodnete dať 2 % každému z týchto troch kategórií, čiže otcovi, mame alebo neziskovému sektoru, nemôžete to kumulovať, teda nemôžete dať 6 % len neziskovému sektoru alebo 4 % len mame. Ide o tri kategórie, ktoré rozširujeme,“ uviedol minister. Premiér Robert Fico však nezabudol zdôrazniť, že penzisti od tohto roka dostanú plnohodnotný 13. dôchodok. "Nikto nemôže povedať, že by sme urobili rozhodnutie, ktoré by znížilo objem peňazí, ktoré dôchodcovia dostanú," povedal.

To, ako sa obe tieto opatrenia dotknú jednotlivých skupín obyvateľov, zhrnul do tabuliek odborník na sociálnu politiku Jozef Mihál.

