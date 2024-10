Trenčianska nemocnica rieši ďalší PROBLÉM! Nedostatok pediatrov má už prvé dôsledky

Fakultná nemocnica Trenčín (Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa, Gettyimages)

BRATISLAVA - Po kardiológoch ďalší problém. Fakultná nemocnica (FN) v Trenčíne rieši situáciu s nedostatkom pediatrov už niekoľko mesiacov. Zaoberá sa náborom lekárov, posilniť chce i ústavnú pohotovostnú službu. Od 1. októbra však musela pristúpiť k razantnému kroku. Na Klinike pediatrie oddnes nefunguje od 15.30 h do 07.00 h príjmová ambulancia, ani počas víkendov a sviatkov.

"Všetci vieme, že priemerný vek pediatrov na Slovensku je 60 rokov. Kým v roku 2020 chýbalo na trhu takmer 150 pediatrov, vlani sa tento počet zvýšil na 229," uviedol ešte koncom septembra v reakcii na situáciu s pediatrami riaditeľ nemocnice Michal Plesník. "K aktuálne zhoršenej situácii došlo odchodom lekárov do ambulantného sektora, na dlhodobú práceneschopnosť a podobne," tvrdí hovorkyňa nemocnice Martina Holecová.

Doposiaľ bol v ústavnej pohotovostnej službe (ÚPS) na klinike pediatrie jeden lekár, čo je pri 17 lôžkach bez oddelenia jednotky intenzívnej starostlivosti podľa nej v súlade s personálnym normatívom. Plesník vyhlásil, že situáciu v súvislosti s nedostatkom pediatrov nemocnica aktívne rieši a robí všetko preto, aby pacient nepocítil najmenší diskomfort.

V utorok sa však objavil oznam, že z dôvodu aktuálnej personálnej situácie na Klinike pediatrie v trenčianskej nemocnici v pracovných dňoch v čase od 15.30 h do 07.00 h a počas sviatkov a víkendov nebude od 1. októbra 2024 fungovať príjmová ambulancia. Detských pacientov na hospitalizáciu žiadajú po predchádzajúcom dohovore smerovať do nemocníc v Považskej Bystrici, na Myjave a v Bojniciach. To od ľudí vyvolalo na sociálnej sieti vlnu nevôle.

🚨 NEMOCNICA TRENČÍN 🚨 od Vás: "V nemocnici všetko v poriadku. Alebo aj nie." Posted by I Love Trenčín on Tuesday, October 1, 2024

Vyjadrenie nemocnice k aktuálnej situácii

O vyjadrenie k aktuálnej situácii sme oslovili aj vedenie trenčianskej nemocnice. "Požiadavkou našich klinických pediatrov bolo k 1. 10 .2024 zabezpečiť fyzicky prítomných dvoch simultánne pracujúcich službukonajúcich pediatrov v službe ÚPS. Napriek všetkej snahe nebolo možné k uvedenému dátumu požiadavku splniť, podarilo sa však dospieť k dohode s našimi pediatriami a chod kliniky bude zabezpečený v upravenom režime tak, aby nebolo ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti o našich detských pacientov," reagovala hovorkyňa nemocnice.

Potvrdila, že v spomínanom čase ústavnej pohotovostnej služby nebude fungovať ich ústavná pohotovostná príjmová pediatrická ambulancia. Na klinike ale bude pracovať naďalej 1 pediater, ktorý bude dohliadať na hospitalizovaných pacientov a pre potrebu vykonania konzília v rámci nemocnice. Rovnako potvrdila aj smerovanie detských pacientov na hospitalizáciu smerovaní do Považskej Bystrice, Bojníc a Myjavy.

"Vzhľadom na vysoký počet detských pacientov nášho kraja bude upravený aj režim príjmov pacientov v pracovnom čase – od 7.00 h do 15.30 h bude naša príjmová ambulancia fungovať pre pacientov odoslaných pediatrami z Trenčína a blízkeho okolia (v zmysle prerozdelenia)," doplnila Holecová s tým, že o upravenom režime a smerovaní pacientov budú rodičia informovaní na ich príjmovej ambulancii a prostredníctvom jej komunikačných kanálov.

"Fungovanie Ambulancie pohotovostnej služby pre deti a dorast bod Trenčín bude pokračovať v nezmenenom režime," konštatovala Holecová a dodala, že vedenie nemocnice, rezort zdravotníctva a Trenčiansky samosprávny kraj naďalej hľadajú možnosti riešenia vzniknutej situácie s cieľom, aby rodič ani detskí pacienti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nepocítili akýkoľvek diskomfort.