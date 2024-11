Opozícia kritizuje návrh ministra práce Erika Tomáša na zmenu posudkovej činnosti

Simona Petrík (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Opozícia kritizuje návrh ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD) na zmenu posudkovej činnosti. Po nezaradenej poslankyni Martiny Bajo Holečkovej kritizujú zmeny aj opoziční poslanci z hnutia PS, ktorí poukazujú na to, že týmto návrhom prídu zdravotne znevýhodnené osoby o viaceré finančné príspevky.

archívne video Vyjadrenie ministra práce Erika Tomáša k minimálnej mzde a dôchodkom (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Minister práce Erik Tomáš zdravotne znevýhodneným ľuďom a ich rodinám zoberie stovky eur v rámci údajného zlepšenia posudkovej činnosti. Príspevky odoberú ľuďom s diagnózami, ktorých v posledných rokoch pribúda najviac. Nárok na kompenzácie už nebudú mať ľudia s vysokofunkčným autizmom, Aspergerovým syndrómom či Crohnovou chorobou," uviedla poslankyňa PS Simona Petrík. Doplnila, že vláda chce v rámci konsolidácie šetriť na zdravotne znevýhodnených ľuďoch. Pre mnohé rodiny môže byť podľa nej odobratie finančného príspevku likvidačné a dostať ich až na hranicu chudoby. Petrík spresnila, že domácnosti so zdravotne znevýhodnenými osobami môžu prísť o 900 eur.

Bajo Holečková kritizovala šéfa rezortu práce za to, že pri pripravovanej reforme posudkovej činnosti chce zobrať celiatikom príspevok na stravovanie vo výške 610 eur ročne. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR reagovalo, že príspevok na diétne stravovanie sa nezruší, len sa na základe vedeckých poznatkov a so všetkými zainteresovanými diskutuje o posledných štyroch diagnózach v kontexte ich vplyvu na zníženie fyzickej funkčnosti organizmu. Cieľom zákona je podľa neho to, aby kompenzačný príspevok dostal každý, kto ho potrebuje.