Jedla som, kým mi nebolo zle! Khloé Kardashian šokuje: Priznala temné tajomstvo chudnutia

LOS ANGELES - Realita, ktorú si mnohí nechceli pripustiť. Khloé Kardashian konečne povedala pravdu o svojom tele, chudnutí a démonoch, ktoré ju roky prenasledovali. V najnovšej epizóde svojho podcastu Khloé in Wonder Land otvorila tému, o ktorej doteraz mlčala – a fanúšikovia ostali v šoku.
Khloé Kardashian bez filtrov priznala, že jej problém nebola len váha, ale hlavne jej hlava. „Jedla som, jedla… až mi bolo zle.“ Priznala, že trpela záchvatovým prejedaním. Jedlo používala ako únik od emócií. A potom prišla tá najhoršia časť: „Cítila som sa znechutená sama zo seba… a potom som jedla znova.“ Dostala sa do začarovaného kruhu hanby, ktorý ju roky ničil.
Khloé po dlhom čase jasne pomenovala aj moment, ktorý všetko otočil: jej rozvod s Lamarom Odom. „To bol katalyzátor,“ priznala otvorene. Práve tento životný otras ju prinútil niečo zmeniť. Po rozchode začala chodiť do fitka a postupne pridala osobného trénera. Tréning sa stal jej terapiou.
Sama povedala, že nešlo o vzhľad: „Pre mňa to bolo mentálne. Milovala som, ako sa cítim.“ Priznala, že: „Čím viac cvičím, tým silnejšia som v hlave“. Khloé dnes hovorí o úplne inom prístupe: „Cvičenie mi vyčistilo hlavu.“ Chudnutie už nie je o tlaku, ale o psychickej pohode.
Khloé tvrdí, že nemala cieľ byť konkrétne chudá. Chcela sa len cítiť dobre vo vlastnom tele. Chcela byť spokojná aj s tým, že ukáže brucho. Nebrala žiadne zázračné tabletky. Nepodstúpila žiadne tajné procedúry. Impulzom pre zmenu bola len bolesť, rozvod a potom tvrdá práca na sebe, ktorá zmenila jej pohľad na život.
