Hviezda Backstreet Boys šokuje: ROZCHOD s krásnou manželkou po 18 rokoch!

AJ a Rochelle DeAnna toto vyhlásenie urobili prostredníctvom magazínu TMZ. Dvojica, ktorá sa v roku 2011 zosobášila po šiestich rokoch randenia, sa síce rozchádza, avšak rozvod zatiaľ neplánujú. Podľa vlastných slov sa rozchádzajú, aby na sebe zapracovali.

„Manželstvo je náročné, ale stojí to za to. Vzájomne sme sa rozhodli dočasne sa odlúčiť, aby sme pracovali na sebe a na našom manželstve. Dúfame v to, že sa nám tak podarí vybudovať silnejšiu budúcnosť,” uviedol na margo toho slávny spevák.

„Plán je taký, že sa potom k sebe vrátime a budeme sa naďalej starať o našu vzájomnú lásku i lásku k našej rodine. V tejto chvíli vás žiadame o rešpekt a súkromie. Odlúčenie je dosť náročné aj bez komentárov. Prosím buďte slušní a majte na pamäto, že súčasťou toho sú aj naše deti,” dodal McLean, ktorý má s manželkou dve dcéry.

Život po boku hviezdy formácie Backstreet Boys pre jeho manželku určite nebol jednoduchý. V októbri 2020 AJ prehovoril o tom, že bol zhruba 20 rokov závislý na alkohole a drogách.