Zomrel známy držiteľ (†88) Oscara: Narodil sa v Československu!

LONDÝN - Britský dramatik a scenárista československého pôvodu Tom Stoppard zomrel v sobotu vo veku 88 rokov, oznámila talentová agentúra United Agents. Stoppard bol známy najmä pre scenár k filmu Zamilovaný Shakespeare z roku 1998, za ktorý si vyslúžil ocenenie Oscar americkej filmovej akadémie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„S hlbokým zármutkom oznamujeme, že náš milovaný klient a priateľ Tom Stoppard zomrel pokojne vo svojom dome v Dorsete obklopený svojou rodinou,“ uviedla talentová agentúra. „Budeme si ho pamätať pre jeho diela, brilantnosť a ľudskosť, pre jeho dôvtip, provokatívnosť, veľkorysosť ducha a hlbokú lásku k anglickému jazyku. Bola česť poznať Toma a pracovať s ním,“ uviedla United Agents.
Stoppard sa preslávil najmä prácou v kinematografii, kde pracoval napríklad na sérii filmov Indiana Jones či Hviezdne vojny a v roku 1999 získal Oscara za scenár k snímke Zamilovaný Shakespeare, ktorá v tom roku dostala celkovo sedem Oscarov.
Umelec sa narodil v Československu v roku 1937, no počas nacistickej okupácie utiekol zo svojej vlasti do Británie. Po ukončení školy sa Stoppard stal novinárom a neskôr dramatikom.
Počas svojej šesťdesiatročnej kariéry písal pre divadlo, televíziu či rozhlas a získal viacero ocenení.
V roku 1997 bol za svoje zásluhy v oblasti literatúry pasovaný za rytiera zosnulou britskou kráľovnou Alžbetou II. Stoppard bol trikrát ženatý a mal štyroch synov, pričom jeden z nich, Ed Stoppard, sa stal hercom.