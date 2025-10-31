Smutné odhalenie hviezdy kultového seriálu: Tajný boj s rakovinou!

LOS ANGELES - Obľúbená herečka Suzanne Rogers (80), známa z kultového amerického seriálu Days of Our Lives (Tak ide život), otvorene priznala, že bojuje s rakovinou. Diagnózu jej lekári oznámili počas tohto leta – a hoci bol boj náročný, dnes môže konečne povedať: Liečbu som zvládla!
Suzanne v rozhovore pre TV Insider prezradila, že jej diagnostikovali rakovinu hrubého čreva v 2. štádiu. „Cítila som, že moje telo mi niečo hovorí – že sa niečo deje,“ priznala herečka. Vyhľadala lekára a po sérii testov prišla šokujúca správa: rakovina.
Liečbu začala v júni, krátko po tom, ako sa skončilo nakrúcanie seriálu. Podstúpila šesť týždňov ožarovania a chemoterapie, a to každý pracovný deň. „Nebolo to jednoduché,“ priznala, „ale nestratila som vlasy – a to bolo pre mňa malé víťazstvo.“ Počas letnej pauzy v natáčaní sa rozhodla túto ťažkú kapitolu prežiť v súkromí.
Oporou jej bola herečka Linsey Godfrey, ktorá v seriáli hrá jej dcéru a sama pred dvadsiatimi rokmi porazila Hodgkinov lymfóm. Suzanne Rogers ukončila liečbu 31. júla a dnes sa opäť začína cítiť silná a plná energie. „Konečne sa cítim ako sama sebou,“ povedala s úsmevom. Dodala, že rakovina jej zmenila pohľad na život: „Uvedomila som si, aké je dôležité vážiť si každý deň, každé ráno, každý okamih.“