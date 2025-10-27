Televízny svet v SMÚTKU: Zomrel legendárny herec!

LONDÝN - Televízny svet zasiahla smutná správa. Vo veku 84 rokov zomrel herec Tony Adams, známy ako neodolateľný Adam Chance z legendárnej telenovely Crossroads.
Podľa britských médií herec naposledy vydýchol v sobotu v Sussex County Hospital, kde bol po boku svojej manželky Christine. Tony Adams sa do sŕdc divákov zapísal vďaka úlohe uhladeného účtovníka Adama Chancea, ktorého stvárňoval v rokoch 1978 až 1988, a neskôr sa vrátil aj v reštarte seriálu v roku 2001.
Hoci sa preslávil najmä v Crossroads, objavil sa aj v ďalších britských klasikách – v 70. rokoch hral doktora Nevilla Bywatersa v seriáli General Hospital a hosťoval aj v legendárnych reláciách The Two Ronnies či Doctor Who. Po oznámení hercovej smrti zaplavili sociálne siete emotívne odkazy od fanúšikov.
Oficiálny fanúšikovský klub Crossroads na platforme X (bývalý Twitter) napísal: „Odpočívaj v pokoji, Tony Adams. Bol láskavý, šarmantný a vždy podporoval náš klub. Napriek chorobe si zachoval svoj typický pôvab až do konca.“ Pod príspevkom sa hneď objavili desiatky reakcií: „Je to strašne smutné. Vždy som ho zbožňoval v Crossroads.“ „Bol skvelý ako Adam Chance, nech odpočíva v pokoji.“ „Úprimnú sústrasť rodine. Bol výborný aj ako doktor Bywaters.“
V roku 2023 sa Adams objavil v menšej úlohe v seriáli Nolly od Russella T Daviesa (Doctor Who, It’s a Sin). Dráma rozprávala príbeh Adamsovej blízkej priateľky Noele Gordon, legendárnej predstaviteľky Meg Mortimerovej z Crossroads. V hlavnej úlohe zažiarila Helena Bonham Carter.
Tony Adams, celým menom Anthony Sawley Adams, sa narodil v roku 1940 na ostrove Anglesey v severnom Walese. Vyštudoval prestížnu divadelnú školu Italia Conti v Londýne a kariéru začínal na divadelných doskách. Fanúšikovia i kolegovia si ho navždy zapamätajú ako šarmantného džentlmena s nenapodobiteľným úsmevom, ktorý prinášal do Crossroads iskru, eleganciu a humor. „Bol to skutočný pán herec – srdce seriálu, ktoré bude chýbať,“ napísal jeden z fanúšikov.