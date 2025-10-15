Streda15. október 2025, meniny má Terézia, Tereza, zajtra Vladimíra

Hviezda oscarového filmu v rukách polície: NAPADOL člena rodiny!

TEXAS - Herec Rudy Youngblood, známy najmä ako neohrozený Jaguar Paw z legendárneho filmu Mela Gibsona Apocalypto, má vážne problémy so zákonom. V americkom Texase ho v utorok nadránom zatkla polícia pre násilný útok na člena rodiny, pričom podľa úradov obetiam bránil v dýchaní.

Ako informuje TMZ, incident sa odohral okolo 00:20 pri jazere Belton, kde policajt zastavil vozidlo zaparkované neďaleko lodnej rampy. Počas bežnej kontroly sa ukázalo, že na Youngblooda existuje zatykač vydaný úradom šerifa okresu Travis. Dôvod? Napadnutie člena rodiny alebo domácnosti so zamedzením dýchania alebo krvného obehu – teda veľmi vážny skutok.

To však nebolo všetko. Podľa polície sa pri zatknutí u herca našla biela kryštalická látka, ktorá by mohla byť droga. Laboratórne testy majú potvrdiť, o akú látku išlo. Youngblood momentálne sedí vo väzení v okrese Bell, pričom čelí aj ďalším možným obvineniam. Jeho kaucia bola stanovená na 20 000 dolárov.

Toto pritom nie je prvýkrát, čo má hollywoodsky herec opletačky so zákonom. Už v roku 2017 ho v Miami zatkli za výtržnosti pod vplyvom alkoholu, no vtedy boli obvinenia napokon stiahnuté. Rudy Youngblood sa preslávil ako odvážny bojovník z kmeňa Mayov vo filme Apocalypto (2006), ktorý získal tri nominácie na Oscara. Po dlhšej hereckej pauze sa v posledných rokoch začal opäť objavovať na filmovej scéne – hral napríklad v horore „The Haunting of Hell Hole Mine“ (2023) či v dráme „Dandelion Season“ (2021).

Tento rok mal dokonca hlavnú úlohu v historickej dráme „La Matadora“, ktorá je momentálne v predprodukcii. Okrem toho má rozpracovaných päť ďalších projektov – ich budúcnosť je však po aktuálnom zatknutí viac než neistá.

