PROBLÉMY hollywoodskej hviezdy v Prahe: Policajti PRERUŠILI jej domácu karaoke párty!

Rosamund Pike (Zdroj: SITA)

PRAHA - Slávna herečka Rosamund Pike (46), ktorá sa preslávila počinmi ako Stratené dievča, Saltburn, Ako v bavlnke či Johnny English, žila pred 4 rokmi istý čas v Prahe. Natáčala tam totiž nový seriál s názvom The Wheel of Time. A teraz porozprávala, ako si tam vyrobila problém. Policajti prerušili jej domácu karaoke párty!

Hviezda to priznala v rozhovore pre BBC One. „Rada organizujem večierky. Raz sme v Prahe organizovali karaoke párty a bola to veľká zábava. Spievala som práve Common People od Jarvisa Cockera, keď zrazu vypadla hudba aj svetlá,“ opísala herečka. Najprv si myslela, že vypadla elektrika, až potom však zistila, že za tým bolo niečo úplne iné.

„Myslela som si, že vypadla elektrika, ale ukázalo sa, že ju schválne vypojili policajti,“ priznala hviezda. „Keď sa k vám nemôžu dostať tým, že zazvonia na zvonček, skrátka vám vypnú elektriku,“ popísala a dodala: „Bolo to celkom cool.“ Na zážitok s pražskou políciou zjavne spomína s úsmevom na tvári.

„Moja kamarátka, ktorá vie česky, šla k dverám, aby sa ospravedlnila a vrátila sa dokonca s pozvaním na rande,“ ozrejmila Rosamund. A políciu našich západných susedov aj vychválila. „Pražská polícia má naozaj štýl.“ Herečka žila v Prahe medzi rokmi 2019 až 2021. Na niekoľkých lokalitách po celej republike totiž natáčala seriál The Wheel of Time.

Rosamund Pike (Zdroj: Profimedia)