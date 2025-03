Známa herečka prehovorila o životnom zážitku: Prezradila, aká bola spolupráca s DiCapriom či De Nirom!

Cara Jade Myers počas premiéry filmu Killers of the Flower Moon po boku Leonarda DiCapria, Martina Scorseseho a Roberta De Nira (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Americká herečka Cara Jade Myers (39) si vo filme Killers of the Flower Moon zahrala po boku takých hercov, ako sú Leonardo DiCaprio či Robert De Niro. O tom, ako to vyzeralo na natáčaní s takýmito hviezdami, porozprávala v najnovšom rozhovore.

Killers of the Flower Moon patril medzi kritikmi najlepšie hodnotené filmy roku 2023. Túto drámu režíroval Martin Scorsese a v hlavných úlohách sa predstavili viaceré slávne mená, ako sú napríklad Robert De Niro či Leonardo DiCaprio.

Životnou úlohou bola rola v tomto filme aj pre menej známu herečku Caru Jade Myers. Tá v najnovšom rozhovore pre New York Post opísala, aké bolo natáčanie s hviezdnymi hercami, ktorí majú milióny fanúšikov.

„Natáčali sme počas kovidu. Takže ak sme práve nenatáčali scénu, tak nás odtiaľ okamžite vyháňali. Bolo to však úžasné, pracovať s takýmito hercami. Sú to absolútne legendy a mať to privilégium byť s nimi na scéne bolo úžasné a do konca života za to budem vďačná. Zároveň som ale nechcela vyzerať neprofesionálne. Musela som sa tváriť, že je to úplne normálne," uviedla Myers.

Cara Jade Myers počas premiéry filmu Killers of the Flower Moon po boku Leonarda DiCapria, Martina Scorseseho a Roberta De Nira (Zdroj: SITA)