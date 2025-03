Hviezdnej herečke zostali len oči pre plač: Zo vzťahu s hviezdou F1 napokon nič nebude!

Sofía Vergara (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES – Americká herečka Sofía Vergara (52) vzbudila pred pár týždňami rozruch, keď sa na spoločnom rande objavila s hviezdnym pilotom F1 Lewisom Hamiltonom (40). Podľa najnovších správ to však vyzerá tak, že z ich vzťahu nič nebude, čo mrzí hlavne slávnu umelkyňu.

V januári sa po spoločnom stretnutí Vergary a Hamiltona okamžite začalo špekulovať o tom, že by mohol vznikať nový prominentný pár. Dlhšiu dobu sa však o tejto téme nehovorilo, čo sa ale zmenilo v posledných dňoch.

Viaceré zahraničné médiá vrátane Daily Mail totiž citovali RadarOnline, ktorý prišiel s informáciou, že z ich lásky napokon nič nebude. Tento fakt má niesť ťažko hlavne spomínaná herečka, ktorá bola ich spoločnému vzťahu viac než naklonená.

„Sofía brala Lewisa ako ideálneho partnera. Má rada vzťahy so známymi ľuďmi a chcela do toho ísť, avšak veci medzi nimi vychladli. Ona je tá, ktorá udržiava kontakt a dúfa v niečo viac, ale z druhej strany to tak nie je,“ povedal zdroj.

Ten ďalej doplnil, že herečka je z toho, ako to dopadlo, veľmi sklamaná. „Dúfala, že Lewis bude jej ďalším úlovkom. To sa však nestane a ona tomu musí čeliť. Je to škoda, pretože jej nevadia mladší muži a nemá žiadny problém s tým, že je medzi nimi 12-ročný rozdiel,“ doplnil zdroj.

Lewis Hamilton (Zdroj: SITA)