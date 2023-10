SMRŤ Chandlera (†54) z Priateľov oplakávajú fanúšikovia aj celebrity: Silné slová žien, ktoré ho milovali!

Matthew Perry sa preslávil účinkovaním v seriáli Priatelia (Zdroj: nbc)

LOS ANGELES - Zo sveta šoubiznisu prišla v uplynulých hodinách mimoriadne smutná správa. A to, že vo veku len 54 rokov zomrel obľúbený americký herec Matthew Perry, ktorý sa do našich sŕdc vryl ako predstaviteľ Chandlera Binga v kultovom seriáli Priatelia. Pozrite, ako sa s ním lúčia celebritní kolegovia!

Herec Matthew Perry v minulosti otvorene hovoril o boji so svojimi démonmi. Roky bol závislý od drog a alkoholu. Vo svojich memoároch s názvom Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing šokoval úprimnosťou a netajil sa tým, že mu smrť už viackrát dýchala na krk.

Slávny herec odišiel na večnosť náhle, túto sobotu, vo veku 54 rokov. Jeho bezvládne telo našli v jeho dome v Los Angeles vo vírivke, pričom záchranárom sa ho nepodarilo oživiť.

Po tom, čo médiá zaplnili šokujúce správy o jeho smrti, sa sociálne siete plnia smutnými reakciami fanúšikov a celebrít. Z hereckých kolegov z kultového seriálu Priatelia zareagovala zatiaľ Maggie Wheeler, ktorá stvárnila Chandlerovu uškriekanú frajerku Janice. „Aká strata! Matthew Perry, svetu budeš veľmi chýbať. Radosť, ktorú si vo svojom krátkom živote priniesol toľkým ľuďom, bude žiť ďalej. Cítim sa požehnaná každým kreatívnym okamihom, ktorý sme spolu zdieľali,” napísala a pridala záber zo seriálu.

Obrovský žiaľ prežíva aj herečka Salma Blair, ktorá s ním v minulosti tvorila pár. „Všetci sme ho milovali a ja obzvlášť. Každý deň. Milovala som ho bezpodmienečne. A on mňa. Som zdrvená. Mám zlomené srdce. Sladké sny, Matty,” napísala pri spoločnej momentke, ktorá podľa všetkého vznikla nedávno.

Perryho dobrou a dlhoročnou priateľkou bola aj herečka Shannen Doherty. Ako vo svojom príspevku prezradila, s Mattom spolu vyrastali a raz boli dokonca na Valentína spolu na rande. „Vždy sme sa spolu skvele zabávali a podporovali jeden druhého. Matt mal vždy ten zmysel pre humor. Naše priateľstvo trvalo skutočne dlho. Celý život. Viem, že mnohí smútime a budeme nám všetkým veľmi chýbať. Mohla by som byť viac poetická alebo povedať veci lepšie, ale teraz prevláda šok a smútok,” priznala hviezda seriálu Beverly Hills 90210.

Na Perryho spomínajú aj ďalší kolegovia a kolegyne. Všetci sa zhodujú na tom, že bol veľmi vtipný a milý človek. Dcéra Brucea Willisa - Rummer pridala tiež spomienku na časy, keď oni dvaja spolu nakrúcali a ona so sestrami boli občas tiež na pľaci.

Perryho dlhoročný kamarát sa pre Daily Mail vyjadril takto: „Každý je vo veľkom šoku. Ľudia si volajú, plačú a snažia sa prijať túto smutnú správu. Keď som s ním pred pár dňami hovoril, bol optimistický a znel pozitívne. Matt bol skutočne veľmi milý chlapík.”

Fanúšikovia zverejňujú rôzne úryvky zo seriálu Pritelia a ich obľúbené pasáže, pri sledovaní ktorých sa nevedia ubrániť slzám...