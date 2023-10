Známa Češka pod paľbou kritiky: NALOŽILA mŕtvemu Perrymu (†54)… Príspevok potom rýchlo ZMAZALA!

(Zdroj: Instagram N.S./National Broadcasting Company)

Správa o smrti Matthewa Perryho, ktorého Česi a Slováci poznajú ako Chandlera z Priateľov, zasiahla fanúšikov po celom svete. Mnohí si naňho spomínajú s láskou... Príspevok s tragickou správou na sociálnej sieti zdieľala aj víťazka reality šou Hotel Paradise, Nela Slováková. No narozdiel od väčšiny ľudí, jej komentár sa neniesol v pozitívnom duchu.

„Všetky veci sa v živote dajú riešiť! Závislosti, užívanie liekov a pod.! Len slaboši ich riešiť nevedia/nechcú! Preto ani neviem, či mi je ľúto, že sa opitý utopil vo vírivke! Pre svojich starých rodičov pripraviť na ich staré kolená krásny darček. Sebeckosť najväčšieho kalibru! Pardon!“ napísala k smutnej správe a nešetrila výkričníkmi.

A veľmi rýchlo sa na ňu zvalila lavína kritiky. Príčina smrti Matthewa Perryho totiž doposiaľ nie je známa a určí ju až pitva. Jediné, čo je zjavné, je fakt, že sa utopil. No či bol pod vplyvom alkoholu či liekov, sa nevie. Stále preto mohlo ísť len o veľmi nešťastnú náhodu, za ktorú zaplatil životom. Sám totiž tvrdil, že je už zdravým mužom a je pripravený na rodinný život.

Matthew Perry (Zdroj: profimedia.sk)

Niet divu, že sa skalní fanúšikovia Chandlera z Priateľov do Nely pustili. „Stačilo by si prečítať zahraničné správy, kde je zreteľne napísané, že zástava srdca, o liekoch ani alkohole nepadla jediná zmienka,“ ozval sa jeden z nich. „Človek by povedal, že duševný mrzák ako tu Nelča už dávno dno našla. No a ono sa ukázalo, že to jej dno má ešte pivnicu,“ pridal sa ďalší a ďalší: „Čo sa človeka si takto kopne do mŕtveho? Ty vole... Zbytočná, úplne zbytočná žena.“

Po lavíne kritiky Slováková svoj pôvodný príspevok veľmi rýchlo zmazala a nahrala reakciu. „Úplne nerozumiem tým sprostým nadávkam, ktoré mi zase chodia, aj keď to beriem jedným uchom dnu, druhým von. Ja som zdieľala jedno story, ktoré som následne zmazala, pretože som si uvedomila, že nechcem absolútne otvárať žiadnu debatu, takže to bola chyba zdieľať svoj názor, za ktorým si stojím,“ uviedla s tým, že jej je ľúto, ak to niekto pochopil zle, ale nemalo to byť tak myslené. „Chcela som len povedať, že závislosti všeobecne na čomkoľvek nie sú dobré.“

Celú jej reakciu si môžete pozrieť vo videu nižšie!

Nela Slováková pod paľbou kritiky: NALOŽILA mŕtvemu Perrymu (†54)… Príspevok potom rýchlo ZMAZALA! (Zdroj: Instagram N.S.)