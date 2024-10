Škodlivý kód sa masívne šíri aj na Slovensku! Do telefónu ho sťahujete dobrovoľne, nevšimnete si ho

(Zdroj: SITA/Katharina Kausche/dpa via AP)

Žiadny iný škodlivý kód neútočí na platformu macOS častejšie. Väčšina ostatných vírusov dosahuje podiel medzi ďalšími hrozbami len v rádoch jednotiek percent. Jiří Kropáč, vedúci výskumnej pobočky Esetu v Brne, potvrdil, že detekcie adwaru Pirrit sú v poslednom štvrťroku vyššie ako v predchádzajúcom období. Informujú o tom Novinky.cz.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Juliana Yamada)

Adware Pirrit je typickým predstaviteľom kódov zobrazujúcich agresívne reklamy. Používatelia ho väčšinou stiahnu do zariadenia sami a dobrovoľne, často ako súčasť iných programov alebo hier, ktoré útočníci ponúkajú v obchodoch tretích strán alebo na rôznych internetových úložiskách zadarmo či vo výhodných balíčkoch.

Problém je podľa expertov najmä v tom, že používatelia nepovažujú adware za príliš škodlivý a nevenujú podobným typom nevítaných návštevníkov dostatočnú pozornosť. Nadmerné zobrazovanie reklamy v prípade adwaru nepôsobí tak nepríjemne ako zašifrovaný disk, čo dokážu napríklad vydieračské vírusy.

(Zdroj: SITA/Business Wire)

Pirrit sa tentokrát najčastejšie šíril ako falošná verzia aplikácie pre investičné obchodovanie, konkrétne išlo o investičný program MetaTrader, ale aj ako falošná aplikácia prehrávača hudby Spotify. Experti odporúčajú používateľom sťahovať aplikácie a programy výhradne z oficiálneho App Store a vyhýbať sa rôznym internetovým fóram a pochybným obchodom tretích strán.

Pirrit nie je jediný

Jedenásť percent zachytených hrozieb tvoril škodlivý program PSW Agent. Po ňom nasledoval program na detekciu stlačených kláves AoboKeylogger so siedmimi percentami. Zatiaľ čo Pirrit je kybernetickou hrozbou, ktorú útočníci využívajú predovšetkým na inštaláciu škodlivých doplnkov do prehliadača či zobrazovanie nebezpečného či podvodného reklamného obsahu, škodlivý kód PSW.Agent využívajú na krádež dát, a to ako prihlasovacích údajov do rôznych účtov, tak citlivých osobných údajov, ktoré potom ďalej môžu predávať. Už niekoľko mesiacov ho útočníci tiež používajú na získanie prístupov do krypto peňaženiek.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Jeff Chiu)

PSW.Agent, ktorý je súčasťou širšej rodiny kódov Atomic Stealer, sa v minulom štvrťroku vydával predovšetkým za cracky či warez programy rôznych komerčných aplikácií. Túto stratégiu útočníci stále neopustili.

Útočníci často využívajú prepracované manipulatívne techniky, pri ktorých stavajú na emóciách používateľov, najmä na strachu a zvedavosti. Na šírenie adwaru i spywaru môžu využívať komunikáciu prostredníctvom e-mailu i chatovacích aplikácií. V nevyžiadaných správach by používatelia nikdy nemali otvárať priložené súbory, sťahovať ich do zariadenia a klikať na odkazy.