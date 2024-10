FOTO Ženích Radko ŠOKOVAL zmenou imidžu: Teraz budú po tebe ženy hádzať maternicu!

Radko Urbanyak (Zdroj: Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Ženích Radko Urbanyak bol známy svojou bujnou hrivou. Vďaka svojim vlasom bol často prirovnávaný k princovi Krasoňovi. No a teraz dal svoje háro dole. Aha, ako teraz vyzerá!

Ženích Radko si aj napriek sympatiám viacerých neviest pravú lásku na obrazovkách televízie Markíza nenašiel. Po jeho boku sa žiadna žena neobjavila doteraz. A možno sa aj preto rozhodol pre radikálnu zmenu imidžu. Vďaka svojmu nevšednému účesu bol často prirovnávaný k princovi Krasoňovi. No takému imidžu dal rázne zbohom. Vyhľadal kaderníctvo, presnejšieho si ho zobrala do parády Priscilla z prvej série Ruže pre nevestu a poriadne ho vystrihala. Z jeho premeny doslova všetci odpadli!

„Takže toto bola dlho očakávaná premena Radka Urbanyaka. Som rada, že si sa zveril práve do mojich rúk a dali sme to na buzzcut. Hlavne sme pri tom mali veľa srandy, dlhý pokec a super výsledok," napísala Priscilla k videu. „Pardón! Iný človek," okomentovala jeho nový výzor speváčka Ronie. „Takto sa ti to hodí viac," pridala sa ďalšia. „Najlepšie riešenie. Ženy budú po tebe ženy hádzať maternicu," zhodnotila zase iná. Tak čo poviete na túto zmenu vy? FOTO nájdete v galérii.