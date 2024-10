Blondínka sa podelila o TIP, vďaka ktorému zažijete najlepší sex v živote: Nezanedbajte TÚTO vec!

(Zdroj: Instagram/jennalee)

TEXAS – Modelka a tvorkyňa obsahu na OnlyFans sa vo svojom podcaste podelila o najväčšiu radu v oblasti sexu. Podľa jej slov by sa ňou mali inšpirovať najmä muži, pretože vďaka tomu poskytnú svojej partnerke lepší a intenzívnejší pôžitok.

Jenna Leeová z Texasu v USA zverejnila na svojom učte na Instagrame príspevok, v ktorom prezradila, ako posunúť sex na ďalšiu úroveň. Video zachytáva úryvok z YouTube kanála podcastu s názvom „Keeping it Juicy“, v ktorom Jenna účinkuje spolu so svojou spolumoderátorkou Jamie Lynovou. V rozhovore prezradila, že jej najväčšou radou v oblasti sexu je nezanedbať predohru. Tá sa podľa jej slov začína mimo spálne.

Jenna potom vymenovala niekoľko vecí, ktoré muž musí urobiť ako súčasť tohto procesu. „Rozosmej ma, odpovedz na moje texty, nech sa cítim výnimočne, napíš mi roztomilú poznámku,“ povedala. „To je predohra. Ak počkáš, kým sa dostaneš do spálne, než začneš s predohrou, sex nebude taký dobrý, ako by mohol byť,“ prezradila ďalej. Vo videu Jamie dodá: „Uistite sa, že žena, s ktorou ste, skončí skôr ako vy.“ Jenna následne odpovie: „Myslím, že je to napísané v Biblii.“

Video získalo množstvo reakcií vrátane komentárov. Mnohí Jenninom odporúčanie označili za legendárne a súhlasia s tým, že predohra je veľmi dôležitá. „Musím začať čítať Bibliu,“ zavtipkoval jeden z komentujúcich. Blonďavá kráska, ktorá sa živí predajom pikantného obsahu na OnlyFans, sa dostala do pozornosti verejnosti po tom, čo prezradila, že dostala ponuku na 1 milión dolárov (925 583 eur) za sex s jej s nápadníkom, informoval denník Daily Star.