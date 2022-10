Šokujúce priznanie Chandlera z Priateľov: Závislosť z neho urobila TROSKU… Prebúdzal sa vo vlastných SR*ČKÁCH!

NEW YORK - Nie je žiadnym tajomstvom, že herec Matthew Perry (53), ktorého svet pozná ako Chandlera z Priateľov, dlhé roky bojoval so závislosťou. Podľa vlastných slov je aktuálne už 18 mesiacov čistý, a tak sa rozhodol svoje nepríjemné "skúsenosti" spísať ako varovanie pre všetkých do knihy. A odhalil v nej naozaj šokujúce informácie. Jeden čas bol vraj na tom tak zle, že sa prebúdzal vo vlastných sr*čkách!

Hoci pre mnohých boli kultoví Priatelia odrazovým mostíkom k ďalšej práci v šoubiznise, Matthew Perry, ktorého svet miloval ako Chandlera, svoju šancu nevyužil. Zarábal milión dolárov za jednu časť seriálu, no všetky peniaze míňal na svoju závislosť od liekov. Na jej vrchole bral 55 Vicodinov denne. No užíval aj Xanax, OxyContin a celé to kombinoval s alkoholom.

Keď v roku 2004 prišiel o príjem z Priateľov, dohodol sa so svojim maklérom, aby pri prehliadkách luxusných domov prehľadával lekárničky a kradol preňho lieky. Závislosť z neho urobila hotovú trosku. Doplatil na ňu nielen kariérou, ale aj vlastným zdravím. V roku 2018 mu explodovalo hrubé črevo a dva týždne z 5-mesačného pobytu v nemocnici bol v kóme.

Musel podstúpiť operáciu kolostómie, aby mu zmenili trajektóriu odpadu z čriev. Chirurg mu urobil otvor v brušnej stene, aby mu výkaly mohli odtiaľ vytekať a hromadiť sa do vrecka. Práve kolostomický vak je vraj to, čo mu dnes bráni v užívaní "drog". Predstava, že by ho opäť musel mať, je totiž pre neho taká traumatizujúca, že s tým radšej skoncoval.

Vraj sa neraz stalo, že sa prebudil vo vlastných sr*čkách. „Vak sa pretrhol a ja som mal sr*čky po celej tvári, po celom tele, vo vedľajšej posteli. Keď sa to rozbije, tak sa to rozbije a musíte zohnať zdravotné sestry,,“ šokoval svojim opisom Matthew. A vraj to nebola jednorazová skúsenosť: „Keď poviem, že som sa zobudil vo vlastných sr*čkách, tak to bolo 50 až 60-krát.“

Herec v tejto súvislosti absolvoval 14 operácií vrátane neúspešného pokusu o odstránenie kolostomického vaku. Musel preto dostať dočasnú náhradu - ileostomický vak. Ten spája poslednú časť tenkého čreva s brušnou stenou a vak zachytáva odpad. „Bolo to desaťkrát horšie,“ priznal s tým, že veľa samovrážd spácha vo svete práve ľudí s týmto vakom.