SNS a Smer chcú zo školskej novely vyňať časť o dodatočnej zmene dokladov

"Cieľom navrhovanej právnej úpravy je, aby škola na žiadosť fyzickej osoby vydala doklad o získanom vzdelaní so zmenenými údajmi na základe výpisu z matriky alebo potvrdení o vykonaní zápisu v matrike o zmene mena alebo o zmene priezviska alebo na základe iného dokladu vydaného príslušným orgánom iného štátu, ktorý preukazuje zmenu mena alebo zmenu priezviska," uvádza sa v odôvodnení vládneho materiálu.

Vypustiť časť o zmene dokladov navrhol aj Richard Vašečka (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Myslí si, že úprava nie je žiaduca z pohľadu štátu ani niektorých inštitúcií, ako sú kňazské semináre, armáda či fakulty telesnej výchovy a športu, ktoré potrebujú poznať reálne biologické pohlavie svojich členov či uchádzačov.Poslanci Smeru-SD a SNS podali aj ďalší pozmeňujúci návrh, ktorým chcú do zákona doplniť princíp politickej, náboženskej a ideologickej neutrality, ktorý má stanoviť, že školy nesmú propagovať politické strany, politikov ani ideológie. Poslanci zdôraznili, že vzdelávanie má byť nestranné a založené na objektívnych faktoch. Návrh v pléne predstavil Adam Lučanský (SNS).

V diskusii k zákonu vystúpil aj Vladimír Ledecký (SaS). Chýba mu v ňom problematika reedukačných centier. Túto tému podľa neho treba čo najskôr riešiť aj vzhľadom na správu Generálnej prokuratúry SR, ktorá hovorila o závažných zisteniach. Dvojzmennú prevádzku v školách vníma ako problematickú, treba podľa neho urobiť všetko pre to, aby sa vybudoval dostatok priestorov na elimináciu dvojzmennej prevádzky škôl. Pripomenul, že najmä v regiónoch, kde žijú vylúčené komunity, chýbajú v školách dostatočné priestory na jedálne či školské kluby. Národnostná škola je podľa Ledeckého nápad, ktorý segregáciu nevyrieši. Deti sa podľa neho posunú správnym smerom, ak budú v školských zariadeniach tráviť viac času, ako je povinné. Myslí si, že im treba vytvoriť podmienky na to, aby mohli chodiť do školských klubov, umeleckých škôl a na krúžky.