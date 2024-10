Zomrel predstaviteľ (†86) slávneho Tarzana: Prežil obrovskú TRAGÉDIU... Syn mu ZAVRAŽDIL ženu!

Ron Ely (Zdroj: nbc)

SANTA BARBARA - Herecký svet zasiahla mimoriadne smutná správa. Vo veku 86 rokov zomrel americký herec Ron Ely, ktorý sa preslávil úlohou Tarzana v seriáli zo 60. rokov. Pred smrťou prežil obrovskú tragédiu - syn mu zavraždil manželku a chcel to hodiť na neho!

Smutnú právu na sociálnej sieti Instagram oznámila hercova dcéra Kirsten Casale Ely. „Svet stratil jedného z najväčších mužov, aké kedy poznal - a ja som stratila svojho otca,“ uviedla s tým, že Ron Ely zomrel 29. septembra vo svojom dome v Los Alamos v kalifornskej Santa Barbare. „Najväčšou útechou je pre mňa vedomie, že môj otec je s maminkou a bratom. Je to tiež môj najväčší smútok, pretože mi všetci veľmi chýbajú, že sa mi to vrylo do duše,“ dodala.

Americký herec Ron Ely sa preslávil úlohou Tarzana v televíznom seriáli zo 60. rokov. A hoci v poslednom období už aktívne nehrával, pred 5 rokmi zapĺňalo jeho meno média po celom svete. Jeho syn Cameron (†30) totiž ubodal na smrť svoju mamu Valerie a potom sa snažil vraždu hodiť na svojho slávneho otca.

Keď sa policajti objavili na miesto činu, bolo im jasné, že vraždu má na svedomí Cameron - snažil sa totiž schovať a keď ho našli, bol agresívny a odmietal plniť pokyny mužov zákona. Tí usúdili, že predstavuje pre verejnosť hrozbu a zastrelili ho. Ely zažaloval úrad šerifa a spochybnil správu prokurátora, podľa ktorej bol jeho syn zastrelený právom.

Autopsia potom ukázala, že Cameron trpel ranným štádiom CTE (chronickou tramatickou ecefalopatiou), teda degeneratívnym ochorením mozgu, ktoré sa prejavuje zmenami nálad, impulzivitou a kognitívnymi problémami, poznamenal denník Mercury News.