Žena s deťmi z auta natáčala medvedicu: Mysleli si, že sú v bezpečí, zrazu prišiel dramatický ZVRAT!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Mediálna spoločnosť ViralHog zdieľala na svojom účte na YouTube video, ktoré natočila nemenovaná žena. Ako informovala v popise videa, spolu so svojou matkou a šiestimi deťmi sa vybrala na jesenné prázdniny do amerického štátu Tennesee a ubytovali sa v chatke v horskom letovisku. V piatok 11. októbra sa akurát zberali na odchod, keď si všimli medvedicu s tromi mláďatami. „Keď sa k nám priblížila, moja mama vzala štyri deti späť do chaty, zatiaľ čo ja som mala so sebou dve deti v aute,“ prezradila.

(Zdroj: YouTube/ViralHog)

Na záberoch vidno medvedicu, ako sa snaží dostať k odpadkovému košu a vydolovať z neho nejakú potravu. Kôš je však chránený kovovým plotom. Keď sa zdalo, že svoj pokus vzdala, pomaly sa priblížila k dverám auta. Žena spolu s deťmi fascinovane sledovala medvedicu zblízka. Nikto však nečakal, že zviera otvorí vodičove dvere auta. „Otvorila dvere, otvorila dvere,“ povedala šokovaná žena vo videu. Našťastie sa jej ich podarilo rýchlo zavrieť a zamknúť. Medvedica napokon pokojne odišla.

(Zdroj: YouTube/ViralHog)

Video za krátky čas získalo viac ako 30-tisíc zhliadnutí a niekoľko komentárov. „Chcela skontrolovať vaše vodičské oprávnenie,“ zavtipkoval jeden z komentujúcich. Niektorí skritizovali ženu za to, že jej nenapadlo okamžite zamknúť dvere. „Prvá vec, ktorú by som okamžite urobila, by bolo zamknúť dvere,“ skonštatovala druhá komentujúca. „Videl som mačky, ktoré si dokázali otvoriť dvere – a medvede sú oveľa inteligentnejšie než mačky,“ dodal tretí.