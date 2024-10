Pamätáte si Zuzu z Uragánu? Chystá VEĽKÝ návrat na Slovensko... Takto vyzerá po 23 rokoch!

Zuzana Šikulová (Zdroj: Tv Markíza)

BRATISLAVA - Televízna relácia Uragán bola kedysi veľký hit. Nebolo človeka, ktorý by ju nepoznal. Andy Kraus sa spolu s Petrom Marcinom postarali o nezabudnuteľný humorný zážitok. Súčasťou formátu bola aj Zuzanou Šikulová. V roku 2005 sa sympatická blondínka rozhodla odcestovať do Austrálie, kde žije doteraz. Aktuálne chystá veľký návrat na Slovensko. Spomínate si na ňu? Aha, ako vyzerá po 23 rokoch!

Uragán je legendárna relácia, na ktorú si spomína nejeden Slovák. Hlášky pani Márie, malého Mirka či poľovníka Stromokocúra doslova zľudoveli. Na obrazovky verejnoprávnej televízie sa dostala v roku 2001 a udržala sa tam až do roku 2003, potom ju však do svojho programu prevzala súkromná televízia Markíza. A neskôr aj s premenovaním na Hurikán zabávala divákov až do roku 2006.

Jej súčasťou bolo trio v zložení Andy Kraus, Peter Marcin a Zuzana Šikulová. Tá sa od svojich kolegov potom odpojila a s manželom sa presťahovali do Austrálie, kde žije dodnes. Odvtedy o nej nebolo počuť až do roku 2022. Vtedy sa po 20 rokoch prihovorila spoza kamery Petrovi Marcinovi v šou 2na1. No a aktuálne chystá veľký návrat na Slovensko. Kraus s Marcinom sa rozhodli legendárny Uragán obnoviť.

(Zdroj: RTVS)

Samozrejme, chýbať nemôže ani Zuzka, ktorá sa teraz prihovorila svojim fanúšikom. Tá žena vôbec nestarne. Zuzana zrejme objavila elixír mladosti, pretože vyzerá presne tak isto, ako v minulosti na obrazovkách. Veď pozrite! „No Zuzka, som veľmi rada, že som vás po toľkych rokoch videla, vyzeráte úžasne, ved vy sa vôbec nemeníte," zhodnotila istá fanúšička.

Zuzana Šikulová (Zdroj: Facebook)