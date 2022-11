Nepochopiteľná smrť speváka (†37): Zomrel pár hodín po svadbe!

TULSA - Slová vdovy trhajú srdce! Meno Jake Flint je známe najmä milovníkom country. Práve tomuto hudobnému žánru sa tento spevák, skladateľ a hudobník venoval. Počas uplynulého víkendu prežíval tie najkrajšie chvíle, keď sa v sobotu oženil so svojou láskou. O pár hodín však náhle počas spánku zomrel. Príčina jeho smrti zatiaľ nie je známa.

„Mali sme si prezerať naše svadobné fotky a namiesto toho vyberám šaty, v ktorých bude môj manžel pochovaný,” uviedla v srdcervúcom statuse na sociálnej sieti Facebook nešťastná Brenda, ktorá bola spevákovou manželkou len pár hodín. „Moje srdce odišlo a ja naozaj potrebujem, aby sa vrátilo. Potrebujem ho tu,” dodala mladá vdova, ktorá pociťuje obrovskú bolesť.

VIDEO: Brenda zverejnila chviľky z ich veľkého dňa, keď boli veľmi šťastní.

Sociálne siete po zverejnení správ o Jakeovej smrti zaplavili odkazy plné smútku. Jeho náhlu smrť si nedokáže nikto vysvetliť a všetci sa zhodujú v tom, že to bol jeden skvelý človek. „Nebol to len môj klient, ale bol to môj drahý priateľ a úžasný človek. Ako môžete vidieť, všetci ho milovali. Mal úžasný zmysel pre humor, vedel každého rozosmiať a každý sa v jeho spoločnosti cítil dobre,” uviedol jeho manažér Clif Doyal.

VIDEO: Jake Flint si svoj veľký deň naplno užíval.