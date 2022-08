Zo šikanovaného chlapca FILMOVÁ HVIEZDA: Wau! Objaví sa v očakávanom trháku

Video plačúceho chlapca, ktorý trpí dwarfizmom a prosí, aby ho prestali kvôli jeho vzhľadu šikanovať, obletelo v roku 2020 celý svet. Jeho matka, ktorá toto video natočila, ním chcela zvýšiť povedomie o šikane a apelovala na rodičov, aby vysvetlili svojim deťom možné následky takéhoto chovania.

Odvtedy sa však veľa vecí zmenilo. O spríjemnenie jeho života sa postarali viacerí umelci. Povzbudzujúce slová mu poslal napríklad jeho krajan a svetoznámy herec Hugh Jackman. Ďalej sa objavil na zápase austrálskeho rugbyového tímu a stretol sa aj s vychádzajúcou hudobnou hviezdou, rapperom The Kid Laroi (19).

Na jeho profile na sociálnej sieti Instagram mu od emotívneho videa pribudlo veľké množstvo sledujúcich. Najnovšie sa jeho fanúšikovia radujú z toho, že sa objaví v dlhoočakávanom filme Furiosa, ktorý je prequel postapokaliptickej snímky Mad Max: Fury Road.

Režisér tejto filmovej série, George Miller, obsadil chlapca do menšej úlohy aj v jeho ďalšom filme s názvom Three Thousand Years of Longing, ktorý má na Slovensku premiéru 1. septembra. Quaden si v ňom zahrá po boku takých hereckých hviezd, ako sú Idris Elba alebo Tilda Swinton.