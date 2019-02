Svet očakáva film o Davidovi Bowiem: Jeho syn je však rázne proti... TOTO nikdy nedovolím!

„Ak chce niekto vidieť životopisný film bez jeho hudby a bez požehnania jeho rodiny, tak to už bude na divákoch,“ napísal spevákov syn v nedeľu na Twitter. Ako dodal, nahnevalo ho okrem iného to, že tvorcovia filmu Bowieho rodinu nekontaktovali a svoj projekt s ňou nekonzultovali.

Jones, ktorý je sám režisérom, v príspevku na Twitteri spomenul a otagoval aj dvoch svojich spriatelených režisérov, Neila Gaimana a Petra Ramseya, ktorí by sa podľa neho mali zhostiť filmu o jeho otcovi namiesto režiséra pripravovanej snímky Stardust Gabriela Rangea. „Ak by to chceli urobiť Peter Ramsey a jeho tím ako animovaný film, potom by som tento pokus každému na svojej strane vrelo odporúčal,“ vyjadril sa Bowieho syn.

V Rangeovom pripravovanom filme Stardust má Bowieho stvárniť britský herec a muzikant Johnny Flynn. Okrem 35-ročného rodáka z Johannesburgu sa vo filme predstavia aj Jena Malone, ktorá si zahrá Bowieho manželku, a Marc Maron. Dej snímky sa bude zameriavať na vzostup speváka, na jeho prvú cestu po Amerike v roku 1971 a obdobie, ktoré viedlo k vytvoreniu jeho alter ega Ziggyho Stardusta. Scenár napísal Christopher Bell, na produkcii spolupracujú Range, Paul Van Carter a Nick Taussig. S nakrúcaním plánujú začať v júni.

David Bowie, vlastným menom David Robert Jones, sa narodil 8. januára 1947 a patril k najvýznamnejším hudobníkom v dejinách. Oceňované je najmä jeho novátorstvo zo 70. rokov, ktoré sa prejavilo na albumoch ako The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (1972), Aladdin Sane (1973), Young Americans (1975) či “Heroes“ (1977). Na konte má viac ako dve desiatky štúdioviek, pričom posledná, Blackstar (2016) vyšla na jeho 69. narodeniny.

Podarilo sa mu získať šesť Grammy vrátane ceny za celoživotné dielo, alebo šesť BRIT Awards vrátane ceny za prínos britskej hudbe a BRITs Icon Award. V roku 2002 ho BBC označila za 29. najvýznamnejšieho Brita v dejinách. Americký magazín Rolling Stone ho v roku 2004 vyhlásil za 39. najlepšieho interpreta v dejinách a 23. najlepšieho speváka histórie. V roku 1996 ho uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy. Okrem hudby sa venoval aj herectvu. Zomrel 10. januára 2016 vo veku 69 rokov na rakovinu.