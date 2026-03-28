Diváci majú jasno: Tohto muža nevedia na televíznych obrazovkách vystáť... On je fakt tragéd!

BRATISLAVA - Reality šou Ruža pre nevestu naberá na obrátkach a spolu s ňou aj vášne medzi divákmi. Hoci si Adrián spočiatku získal sympatie, jeho správanie v posledných epizódach vyvolalo vlnu kritiky. Diváčky nešetria ostrými slovami.
Reality šou Ruža pre nevestu je už v plnom prúde a emócie v nej gradujú každou epizódou. Atmosféra medzi účastníčkami hustne, napätie sa stupňuje a diváci majú čoraz silnejšie názory na správanie ženícha Adriána. Ten má za sebou už aj svoju prvú výraznejšiu romantickú chvíľu – bozky s temperamentnou Mercedes. Zaujímavosťou však je, že túto intímnu situáciu sa rozhodli pred ostatnými dievčatami zatajiť.
Hoci si Adrián medzi niektorými nevestami stále drží priazeň a očividne ich priťahuje, medzi divákmi sa začína formovať opačný názor. Najmä ženské publikum reaguje na jeho správanie čoraz kritickejšie, pričom posledná epizóda vyvolala doslova vlnu negatívnych reakcií na sociálnych sieťach. Mnohé diváčky otvorene priznávajú, že ich prvotné sympatie postupne vyprchali. „Tento chalan mi bol na začiatku sympatický, ale s každou epizódou to ide viac a viac dole. Má na rande okolo seba také krásne, milé a citlivé ženy do života, ale on si radšej vyberie prvoplánovú Mersi. Paráda.”
Podobné názory sa začali kopiť a kritika naberá na intenzite. Niektoré fanúšičky dokonca neváhajú použiť veľmi ostré slová: „Najhorší Bachelor za celú dobu…” zhodnotila istá fanúšička. „Nesympatický a nevyzretý chlap. Dosť možno najhorší Bachelor za celú dobu. Kiežby všetky ženy odišli dobrovoľne, toto naozaj nemá nikto zapotreby,” pridala sa ďalšia diváčka. Ďalšie komentáre poukazujú na jeho údajný nedostatok emócií a empatie, čo je v romantickej reality šou zásadný problém.
Diváci očakávajú autentickosť, úprimnosť a schopnosť vytvoriť si hlbšie puto – nie len povrchné rozhodnutia. „Presne ako sa hovorí, že niektoré ženy sú dobré len na jedno, tak sa to dá presne povedať aj o takomto chlapovi. Nemastný-neslaný, bez emócií a bez akejkoľvek empatie. Možno musí ešte viac dospieť, chlapec, alebo neviem,” vyjadrila sa zase iná.
Kritika však ide ešte ďalej a niektoré reakcie sú už na hrane ostrého odsúdenia jeho osobnosti: „On je fakt tragéd… Najskôr som si myslela, že som sa mýlila v prvom dojme, ale nie… Je fakt odporný a mám trochu tušenie, že je aj jemný nervák,” pritvrdila ďalšia. Otázkou ale zostáva, či sa mu podarí zmeniť dojem, ktorý zatiaľ u divákov zanechal, alebo sa negatívne reakcie budú naďalej stupňovať.
