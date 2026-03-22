Slovenská speváčka v slzách: Mal to byť najkrajší deň ich života... Prišla obrovská rana!

BRATISLAVA - Bývalá superstaristka Dominika Jurena Stará prežíva posledné roky ako z rozprávky. Našla životnú lásku, vydala sa, porodila dve deti... No a aktuálne je 3. bábätko na ceste. Všetko bolo dokonalé, dokonca sa rodinka chystala stavať domček. Razom sa však ich veľký sen rozplynul. A budúca mamička skončila v slzách!

Dominika Jurena Stará prežíva krásne obdobie. Pod srdcom nosí svoje 3. dieťatko, má milujúceho manžela a 2 deti. Posledné 2 mesiace chystala pre svojho milého oslavu k 30. narodeninám... Navyše im lekárka potvrdila pohlavie očakávaného bábätka. Sobotný deň tak mal byť jedným z najkrajších v ich živote. Razom sa však "všetko" pokazilo a 20 minút pred oslavou skončila Dominika v slzách. 

Informovala o tom na sociálnej sieti Instagram. „5 mesiacov sme riešili kúpu pozemku, všetko nalinajkované, všetko schválené, všetko vybavené. A dnes nám volala realitka, že majiteľ si predaj pozemku rozmyslel. Inak povedané - pozemok nie je na predaj. Po 5 mesiacoch roboty a vybavoavnia, pár dní pred podpisom kúpnej zmluvy a hypotéky,“ odhalila bývalá superstaristka. 

„V deň 30. narodenín môjho muža a v deň, kedy sme sa dozvedeli pohlavie nášho 3. bábätka, prišla takáto rana. Život sa nekončí, sme zdraví a máme jeden druhého. Ale aj tak to bola riadna šleha. S niečím počítate, v prospech niečoho makáte ako blázon a zrazu zistíte, že realitka aj veľkomožný pán majiteľ vás 5 mesiacov ťahali za nos,“ pokračovala v opise nepríjemnej skúsenosti. 

„Nevadí. Ideme ďalej. Všetko sa pre niečo deje a ja verím, že aj túto situáciu má ten hore pod kontrolou a čaká nás niečo lepšie. Ale taká rada pre vás - všetko si poisťujte zmluvami. Neverte na dobré slovo nikoho, nech vás presviedča akokoľvek. A hlavne - vyberajte si realitky a realitných maklérov naozaj dôsledne,“ dodala sklamaná Dominika, ktorá zverejnila aj názov realitnej kancelárie, s ktorou nemali dobrú skúsenosť. 

