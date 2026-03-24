Hádači v Inkognite sa rozparádili, ale keď Pomajbo siahol na... Pozor s tými dotykmi!

BRATISLAVA - Inkognito je zaručená istota zábavy! Medzi hádačmi to vždy iskrí a vtipy či slovné smeče divákov zakaždum rozosmejú. Tentokrát však Pomajbo stúpil Hudákovi "na otlak".
Hudák, Čekovský, Forgáč a Pomajbo - to sú muži, ktorí si v aktuálnej epizóde Inkognita sadli za hádačský stôl. A Roman veru nebol celkom spokojný, viac ako pánsku zostavu má však v tíme ženu: "Ja by som kvôli chlapom nerobil nič. Mne stačí, že jedna žena sa objaví niekde a som vo vytržení..." priznal verejne.
Hudák zasa v istej situácii pochválil Voštinárovu vreckovku vo vrecku saka. Voštinár si to vysvetlil po svojom a po slovách uznania Vlado zalaškoval: "Môžem si ju vytiahnuť ešte viac..."
Nechcite vedieť, čo sa dialo, keď rozoberali tému, ako to funguje u krajčíra a muž musí stáť rozkročený... Nuž a korunu všetkému nasadil opäť Hudák, keď si Roman Pomajbo dovolil siahnuť na Čekovského... Pointu v texte neprezradíme, pozrite si video. A iste sa zabavíte aj pri sledovaní relácie Inkognito v utorok o 20.40 na JOJ-ke.
