PREMIÉRA filmu o Štúrovi: Karin Haydu v PRIESVITNOM, Tkáčová ako z Hollywoodu!

BRATISLAVA - V pondelok večer sa v jednom z bratislavských nákupných centier konala slávnostná premiéra filmu režisérky Mariany Čengel Solšanskej - Štúr. Novinka prilákala do kina viacero známych osobností. No a najviac pozornosti pútala Karin Haydu v priesvitnom tope, či Iveta Tkáčová, ktorá by svojím vzhľadom zapadla medzi hollywoodsku smotánku.
Včera večer sa za účasti tvorcov a protagonistov konala slávnostná premiéra nového filmu Štúr. Ten je už desiatym filmom slovenskej režisérky a scenáristky Mariany Čengel Solčanskej. Novinku si nenechalo ujsť aj mnoho známych osobností. Prišli napríklad herečky z markizáckeho seriálu Sľub - Kristína Sisková a Adriána Brnčalová, či podnikateľ Igor Rattaj.
Najviac pozornosti však bez pochýb pútala herečka a moderátorka Karin Haydu. Tá totiž do spoločnosti dorazila v skutočne odvážnom outfite. Oblečený mala čierny flitrovaný komplet s kratučkými kraťasmi, ktoré odhaľovali jej štíhle nohy a "kostým" doplnila čiernou trblietavou košeľou. No aj tá bola poriadne sexi - napriek tomu, že ju Karin mala zapnutú až ku krku, spod nej jej presvitala celá podprsenka.
No a neprehliadnuteľná bola aj manželka slovenského boháča Patrika Tkáča, Iveta. Tanečnica dorazila do spoločnosti nahodená, ako na tú najlukratívnejšiu hollywoodsku premiéru. Oblečené mala luxusné šaty v mentolovej farbe, ktoré dali vyniknúť jej bezchybnej postave. Krk dozdobila diamantovým náhrdelníkom a štíhle nohy striebornými lodičkami. Veď pozrite, nestratila by sa ani na hollywoodskom červenom koberci!
