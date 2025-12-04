Zomrel legendárny český výtvarník: Obliekol Amadea aj Popolušku!

PRAHA – Smútok v českých a svetových filmových kruhoch! Vo veku 93 rokov zomrel český maliar, kostýmový výtvarník a scénograf Theodor Pištěk, ktorý sa navždy zapísal do dejín filmu ako tvorca oscarových kostýmov k legendárnemu filmu Amadeus režiséra Miloša Formana, píše TASR.
Pištěkova tvorba fascinovala divákov aj profesionálov po celé desaťročia. Podieľal sa na viac než stovke filmov a jeho meno sa spája s najväčšími svetovými produkciami. Okrem Amadea spolupracoval s Formanom aj na snímkach Valmont a Ľud verzus Larry Flynt, za ktoré získal prestížne ocenenia vrátane francúzskeho Cézara.
Jeho rukopis však neostal len pri filme. Navrhol kostýmy pre muzikály Dracula, Rusalka či Hrabě Monte Christo, ktoré režíroval slovenský divadelný velikán Jozef Bednárik, a jeho talent sa objavil aj v nezabudnuteľných rozprávkach ako Tři oříšky pro Popelku či Ať žijí duchové, ale aj kultových seriáloch Arabela, Návštěvníci a Pan Tau.
Pištěk bol známy aj ako fotograf a maliar – jeho fotorealistické obrazy áut a technických motívov odrážali jeho fascináciu vzťahom človeka a technickej civilizácie. A nezabudnime ani na praktický prínos: v roku 1990 navrhol nové uniformy Hradnej stráže.
Počas svojej kariéry získal množstvo ocenení – okrem Oscara aj Českého leva za celoživotný prínos českému filmu (2003) či Krištáľový glóbus na festivale v Karlových Varoch (2013).Theodor Pištěk odišiel, no jeho kostýmy a obrazy budú navždy žiť v pamäti filmových fanúšikov po celom svete.