Prišiel o luxusný plat? Pravda o Jovinečkovom zrušenom instagrame: Už má náhradný PLÁN

BRATISLAVA - Filip Jovanovič alias Jovinečko, ktorého svojský humor a paródie na známe osobnosti bavia státisíce Slovákov, zažil pred pár dňami poriadny šok! Influencer prišiel o svoj Instagramový profil, na ktorom mal viac ako pol milióna followerov!
Jovinečko si vybudoval kariéru ako influencer, takže reakcia na zrušený účet nenechala na seba dlho čakať! Bola však iná, ako sme si mysleli, nezrútil sa mu svet. „Úprimne, to som si myslel aj ja – že by to bolo hrozné. Predstavoval som si to drastickejšie, ako sa to reálne deje,“ prekvapil svojimi slovami. „Ja viem ďalej stále tvoriť, spravím si nový profil, tak ako sa to aj stalo. Idem ďalej,“ dodal s chladnou hlavou Jovinečko, ktorý však napriek tomu stále dúfa, že nie je všetko stratené! Prvé pocity po strate účtu tiež opísal s nadhľadom: „Bolo to ‚fú‘, ale už sa mi to stalo. Takže som si povedal, že okej, zase budem jeden-dva dni bez Instagramu – nebral som to tragicky.“
Jovinečko, ktorý kedysi začínal ako upratovač a tepovač, si dnes mesačne na účet pripíše naozaj zaujímavé sumy. „Záleží od mesiaca, niekedy zarobím aj dvadsaťnásobne viac ako kedysi. Ale teraz som majiteľom firmy, a to je iné.“ Jovinečko však priznáva, že sociálne siete nie sú všetko. Ak by sa s influencerstvom rozhodol skončiť, má jasný plán - a to budete otvárať oči. Výpoveď o tom, čo už začína v mediálnom svete realizovať, nájdete vo videu, isté však je, že miluje tvorivosť.
Ak by sa však mal odkloniť o médií, tak... „Určite by som pokračoval v podnikaní, to ma baví.“ Aj keď svojím satirickým obsahom často rýpe do známych tvárí, tvrdí, že vážnejšie problémy zatiaľ nemal. „Po ústach som nedostal, ale raz som dostal predvolanie na políciu od jednej ružičky,“ dodal so smiechom. V rozhovore dokonca prezradil pravidlo, ktorým sa riadi, aby sa vyhol problémom. Z jeho slov pôjdete do kolien!
