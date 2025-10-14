Chomisteková (31) zbalila talianskeho boháča: Je o 17 rokov starší... Aha, ako im to spolu pristane!

PARÍŽ - Karolína Chomisteková (31) po odchode z vedenia Miss Slovensko odišla aj zo sveta šoubiznisu. Žije v zahraničí a svoje súkromie si prísne stráži. Čas od času však svojich sledovateľov nechá do neho nahliadnuť. V posledných mesiacoch sa napríklad pýši novou láskou... Zbalila o 17 rokov staršieho talianskeho podnikateľa. A pozrite, ako im to spolu pristane!
Karolína Chomisteková nepatrí k influencerkám, ktoré by na sociálnych sieťach mapovali každú minútu svojho života. Veľa si kráska necháva pre seba. Jedna z oblastí, ktoré doposiaľ verejnosti veľmi neodhaľovala, bol jej ľúbostný život. Vedelo sa, že tvorí pár s českým podnikateľom Jánom Kmochom mladším, no spoločné videá či fotky veľmi nepridávala.
A podobne, bez zbytočného upozorňovania, sa dvojica v roku 2023 aj rozišla. Na prelome rokov 2024 a 2025 sa však začalo hovoriť o tom, že kráska má vo svojom živote nového muža. A prekvapivo sa touto krásnou novinkou pochválila verejnosti ona sama. S novou láskou totiž pridáva stále viac a viac príspevkov.
A hoci identitu nového priateľa neprezradila, verejnosť ho rýchlo identifikovala. Po Karolíninom boku stojí známy taliansky investor a podnikateľ Luigi Gatti Bonati. Ten je od slovenskej krásky o 17 rokov starší - má 48 rokov a momentálne žije vo Veľkej Británii. Dokonca má mať z predchádzajúceho vzťahu syna. No podľa záberov, ktoré Karolína pridáva, je zamilovaná až po uši.
Aj v týchto dňoch sa pochválila spoločnými fotkami z Paríža, kde spolu boli na svadbe priateľov. Pozrite, ako im to pristane!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%