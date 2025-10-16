Majselfova nočná mora: Keby nebol hudobník, takúto bežnú robotu by nezvládol!

Raper Majself (Michal Švehla) otvorene prehovoril o práci, disciplíne a o tom, prečo sa dnešná generácia podľa neho niekedy stráca v predstave o úspechu. „Myslím si, že v dnešnej materiálnej dobe je kariéra veľmi dôležitá,“ priznáva raper úprimne. A hoci je s tou svojou kariérou nadmieru spokojný, s úsmevom dodal, že má stále méty, ktoré si chce splniť. „Klamal by som, keby som povedal, že nemám sny, kam by som to rád posunul. Jedným z nich je veľký koncert – taký, aký som ešte nezažil. To je môj nesplnený sen.“
Majself sa netají tým, že za všetkým stojí tvrdá práca. Ani to však nie je všetko! „Bez disciplíny a viery v samého seba to nejde. Prídu chvíle, keď vo vás nikto nebude veriť, ale vtedy musíte veriť vy sami. To je najdôležitejšie, nech už robíte čokoľvek,“ odkázal. Hudobník počas podujatia Kariéra EXPO priznal, že hoci si svoj život mimo umenia zatiaľ nevie úplne predstaviť, ak by zavesil mikrofón na klinec, rozhodne by sa nestratil. „Som Vodnár. A predstava, že musím vstávať na ôsmu a poslúchať šéfa? To by bola moja nočná mora,“ zasmial sa a dodal, v akej oblasti by dokázal pôsobiť aj bez hudby. Zamyslel sa však aj nad tým, ako vníma generáciu dnešných mladých ľudí. A práve tým adresoval viac než veľavravný odkaz!
Majself o kariére (Zdroj: Narcis Liptáková/Vlado Anjel)