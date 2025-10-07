Spackaná OPERÁCIA českej speváčky: Prepichnutý mechúr a KOLAPS obličky!

PRAHA - Marie Pojkarová (69) si pred 14 rokmi vyslúžila titul "najčudnejšia česká speváčka". Na svojom konte má piesne ako Pejskové se koušou, Benzin či Chrápaní. Aktuálne však plavovláska nepúta pozornosť svojou hudbou. Pasuje sa totiž s nepríjemnými zdravotnými problémami. Má za sebou pokazenú operáciu!
Marie Pojkarová sa pred 14 rokmi preslávila svojimi zvláštnymi hudobnými hitmi. Odvtedy sa však viac ako o piesňach, hovorilo o jej tragickom životnom osude. V roku 2015 jej zomrel partner a 5 rokov neskôr sa musela vyrovnať s náhlym úmrtím len 6-týždňovej vnučky Valerie. Prípad dokonca vyšetrovala polícia. A zlé obdobie u speváčky neskončilo. Aktuálne sa pasuje s nepríjemnými zdravotnými problémami.
V auguste podstúpila gynekologický zákrok, ktorý však neskončil tak, ako mal. Namiesto vyriešenia problému, ktorý ju trápil, jej lekári omylom vyrobili ďalší. Počas operácie jej totiž omylom prepichli močový mechúr. A čo je horšie, ani si to nevšimli. „Keď sa Marie pri vizite sťažovala na bolesť obličky, doktor, ktorý ju operoval, jej buchol do chrbta s tým, že ju len bolí chrbát,“ opísala českému Blesku speváčkina kamarátka.
Na skutočný dôvod bolesti napokon prišiel iný lekár, ktorý Pojkarovú rovno poslal na CT. No a tam sa zistilo, že oblička neodvádzala moč a pomaly jej kolabovala. „Marie musela neodkladne podstúpiť ďalšiu operáciu. Našťastie obličku zachránili, ale musí až do Mikuláša chodiť s pytlíkom priviazaným na nohe. Má vývod a každý deň k nej chodí ošetrovateľka...“ dodal zdroj.