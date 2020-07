Česká speváčka v slzách: Zomrela jej vnučka... Mala len 6 týždňov!

PRAHA – Toto by sa nemalo stávať. Dievčatko malo len šesť týždňov, keď sa z nej už navždy stal anjelik. Česká speváčka Marie Pojkarová (64) prišla o svoje vnúčatko. Z jej príchodu sa celá rodina veľmi tešila, no zasiahla ich tragédia.

Česká speváčka Marie Pojkarová patrí medzi veselé kopy, no teraz jej do smiechu rozhodne nie je. Len pred pár týždňami sa z nej stala dvojnásobná stará mama.

Jej synovi sa narodila v apríli dcérka Valerie, no už 6 týždňov po tom, čo prišla na svet, sa s ňou museli rozlúčiť. „Som z toho zničená. Malá sa 7. apríla narodila a šesť nedieľ presne po tom sme o ňu prišli,“ potvrdila smutnú správu speváčka pre super.cz. Dievčatko umrelo 23. mája, čo je príčinou smrti, vyšetruje polícia. „Čaká sa na výsledky pitvy, nechcem nikoho obviňovať, ale nesiem to veľmi ťažko,“ prezradila so smútkom.

Marie Pojkarová so synom a nevestou prežívajú veľký smútok. Zdroj: Facebook M.P.

K nešťastiu došlo, keď bola jej nevesta Tereza u kamarátky na návšteve aj s deťmi. „Dala si obe deti do postele, majú ešte dvojročného syna Viktora. Zaspali a ráno, keď sa zobudila, tak našla tú malú. Bolo to hrozné,“ opísala zronená Pojkarová, ktorá sa so smrťou malinkej princeznej nevie zmieriť. A nie je jediná. Ani rodičia dievčatka na tom nie sú dobre.

„Syn aj nevesta sú z toho zdrvení. Ja to nesiem tiež hrozne ťažko. Pre mňa ako pre babičku to je strašné. Neustále na to myslím a som z toho mimo. Stalo sa to v máji, ale nejde to odpútať sa od toho. Bolo to tak krásne dieťa. Už mám vnuka a priala som si, aby to bolo dievčatko. Neviem, prečo sa mi neustále dejú takéto veci,“ povedala Marie, ktorá pred 5 rokmi prišla o partnera, pre už spomínaný web.

Pre jej syna je to naozaj ťažké a tak už urobil aj potrebné kroky, aby sa úplne z tohto ťažkého obdobia nezbláznil. „Syn doma postieľku a ďalšie veci zlikvidoval, aby sa na to nemusel pozerať. Je to tragédia, mala som ju strašne rada, aj za tú chvíľu,“ hovorí speváčka, ktorá vnučku videla naposledy týždeň pred úmrtím. Je možné, že dievčatko zabil syndróm náhleho úmrtia dojčaťa.