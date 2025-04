Tehotenstvo jej PRISTANE: Zo SIVEJ myšky, štýlová DIVA! Pozrite, ako Dubayová ŽIARILA na Let's Dance

Móda zo šiesteho kola Let's Dance. Na snímke Petra Dubayová, Jakub Jablonský (Zdroj: TV Markíza)

Petra je aktuálne v radostnom očakávani a tehotenstvo jej teda mimoriadne pristane. V bielych nadýchaných tylových šatách pôsobila ako víla. Celý look dotiahla k dokonalosti čiernymi lodičkami, dlhými rukavičkami, elegantnou kabelkou a čelenkou v štýle 20. rokov, akoby práve vystúpila z filmu Veľký Gatsby.





Móda zo šiesteho kola Let's Dance. Na snímke Petra Dubayová (Zdroj: TV Markíza)

(Zdroj: Jan Zemiar)

{{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ answer.text }} {{ poll.title }} {{ poll.thanks }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} {{ question.text }} {{ questions[0].answer[0].text }} {{ questions[0].answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) {{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} Môžete označiť viacero odpovedí. {{ answer.text }} {{ answer.text }} Späť Ďalej Vyhodnotiť {{ profiles[profileEvalueated.index].name }} Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}% {{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})

×

Toto nie je ani zďaleka tá istá Peťa, ktorú si pamätáme spred pár rokov! Vtedy sa skôr držala v úzadí, nosila jednoduché čierne šaty, s módou sa veľmi nehrala a v dave by ste si ju ani nevšimli. Zmena však prišla po minuloročnom Let's Dance, kedy Petra a Jakub zahoreli láskou k sebe. Oficiálne sa dali dokopy až po skončení šou, no iskra vraj prebehla už počas tanečnej šou. Herečka však bola v tom čase v dlhoročnom vzťahu s hercom Vladimírom Plevčíkom. Ten ju dokonca chodil podporovať priamo do hľadiska!Ale ako sa hovorí, srdcu nerozkážeš. Láska k Jakubovi bola zjavne silnejšia. A že to dvojici skutočne ladí, potvrdzuje aj fakt, že dnes už čakajú svoje prvé bábätko. Pod Petinou módnou premenou možno cítiť práve Jakubov rukopis. Ten je známy tým, že miluje extravaganciu, štýl a nebojí sa výstrednosti. A zrejme túto vášeň preniesol aj na svoju partnerku. Výsledok? Petra žiari ako ešte nikdy predtým!