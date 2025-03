Kocúriková si vypočula, čo o nej pred pred rokmi povedal manžel: Hneď sa chytila za hlavu!

Zuzana Kocúriková (Zdroj: STVR/Milan Krupčík)

Zuzana Kocúriková zažiarila vo filme režiséra Jozefa Zachara Zmluva s diablom už v roku 1967, a to ešte pred nástupom na VŠMU. Vybrali ju vtedy na konkurze z 800 dievčat a to naštartovalo jej kariéru. Ponuky sa začali sypať aj zo sveta. Už rok nato bola hereckou partnerkou svetovej hviezdy Jean-Louis Trintignanta vo filme Muž, ktorý luže a o rok neskôr stvárnila hlavnú postavu vo filme režiséra Jana Schmidta Kolonie Lanfieri. Potom zvádzal Karla Gotta vo filme Hvězda padá vzhůru a odvtedy má na konte nielen množstvo divadelných postáv, ale aj takmer stovku filmov a televíznych seriálov.

Zuzanu Kocúrikovú a Daniela Žulčáka spája jeden muž. Peter Mikulík, jej manžel a zároveň pedagóg na vysokej škole. Režisér Mikulík bol Žulčákovým pedagógom a Daniel spomína: „Vždy nejakým spôsobom spomenul pani Kocúrikovú. Mali sme scénku so spolužiačkou Kamilkou Antalovou Heribanovou a dávala mi facku. A pán Milkulík, že: Chcel by som len povedať, že opatrne s tými fackami na javisku...‟ vysvetľoval a dodal príhodu, ktorá sa v hereckom svete reálne stala. Vypočujte si vo videu životný príbeh, ktorý na konci jedinou vetou zaklincoval Vlado Kobielsky. A pozrite si aj reláciu Sieň slávy vo štvrtok o 20.30 na Jednotke. Ako ďalších hostí si Zuzana Kocúriková pozvala Zdenku Studenkovú a dcéru Katku Mikulíkovú so synom Oliverom.

