Molavcová sa vydávala v sanatóriu, trápenie nekončí: Starostlivosť o chorého manžela stojí TAKÚTO sumu!

(Zdroj: ČT)

Herečka Jitka Molavcová (74) bola kedysi 30 rokov vydatá. Po rozvode sa jej partnerom stal kolega Alfred Strejček (83) a v roku 2023 sa dvojica vzala! Svadba sa konala v sanatóriu, kde herec žije po tom, ako skončil na vozíčku. Pre herca bola vlastná svadba dosť namáhavá „Všetci sme obdivovali, ako to zvládol. Sanatórium všetko zariadilo tak, aby to dokázal. Boli naozaj skvelí,” uviedol jeden zo svadobných hostí pre Aha!.

Jitka Molavcová a Alfred Strejček (Zdroj: ČT)

Láska s Alfredom Strejčkom stojí však Jitke Molavcovej za to! A to aj napriek ochoreniu, ktoré ho postihlo asi pred 8 rokmi a dáva sa z neho dohromady v Kladrubskej liečebni. Liečba ochorenia, ktorému sa hovorí Guillain-Barrého syndróm, je však veľmi nákladná. Jitka verejnosť nechcela nikdy zaťažovať tým, že mesačné náklady sa šplhajú do výšky 130 000 českých korún, čo je v prepočte necelých 5 200 eur. Ako píše blesk.cz , iniciatívy sa preto chytil producent Tomáš Ságl.napísal v statuse. A keď sa dozvedel, že existuje transparentný účet na podporu náročnej a nie lacnej starostlivosti o Strejčka, okamžite vyzval verejnosť:doplnil.

Guillain-Barrého syndrom prichádza náhle a bez vyzvania. Je to vzácne zápalové ochorenie, ktoré postihuje nervovú sústavu. Následkom postihnutia nervov nastáva výpadok ich funkcie, strata pohyblivosti a citlivosti. Herec začal prvé potiaže pociťovať po tom, čo si bol zabehať v Stromovke. V noci ho začalo bolieť celé telo a ráno nebol schopný sa hýbať. Okamžite musel ísť do nemocnice. „Prvýkrát priznávam, že boli okamihy, kedy som bol skutočne zúfalý. Ale len pre seba. Svojim najbližším som to nehovoril. Mal som pocit totálneho vnútorného zúfalstva. Pýtal som sa, kam sa stratil môj život a čo budem robiť,“ priznal pred rokmi so slzami v očiach v relácii 13. komnata.

Choroba postupuje zdola hore. Po ochrnutí dolných končatín nastáva porucha citlivosti kože trupu a postupne môže človek ochrnúť na všetky štyri končatiny. Najväčším ohrozením je riziko udusenia kvôli ochrnutiu bránice medzirebrových svalov.