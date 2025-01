Slováci nemali šancu! Tieto krásky našli lásku v náručí cudzincov

Broňa Gregušová a Mario Cimarro (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Krása slovenských žien je vychýrená po celom svete a mnohé známe Slovenky našli lásku práve so zahraničným partnerom. Niektoré sa za svojou spriaznenou dušou presťahovali, iné udržiavajú vzťah na diaľku, pričom napriek drobnohľadu médií sa im darí uchovať svoje šťastie v súkromí.

Andrea Verešová a Daniel Volopich

Miss Slovensko 1999 a úspešná modelka Andrea Verešová je už takmer dve dekády vydatá za českého advokáta Daniela Volopicha. Hoci sa preslávila v modelingu a stále patrí medzi najžiadanejšie tváre, právnické prostredie jej nie je cudzie – pôsobí ako konzultantka v manželovej advokátskej kancelárii. Spolu vychovávajú dve deti – dcéru Vanessu, ktorá exceluje v snowboardingu, a syna Daniela Tobiáša. Rodina žije v Česku, kde Andrea okrem modelingových aktivít podporuje charitatívne projekty a venuje sa i vlastným podnikateľským aktivitám.

Andrea Verešová s manželom Danielom Volopichom (Zdroj: Ramon Leško)

Herečka a moderátorka Oľga Belešová našla životnú lásku na opačnom konci sveta. S japonským novinárom Masahikom Shirakim sa zoznámila v Austrálii a v roku 2002 spečatili svoj vzťah netradičnou svadbou. Napriek kultúrnym rozdielom a jazykovej bariére ich manželstvo prekvitá viac ako dve desaťročia. Hoci sa rozhodli nemať deti, ich vzťah je podľa oboch dokonale naplnený. Spoločne žijú na vidieku, kde si užívajú pokojný život ďaleko od mestského ruchu. Oľga často s humorom spomína na manželovu precíznosť a neflexibilitu, ktorá sa im neraz postará o množstvo zaujímavých momentov.

Oľga Belešová (Zdroj: TASR)

Topmodelka Adriana Sklenaříková a bývalá držiteľka rekordu za najdlhšie nohy medzi modelkami, prežíva v posledných rokoch výrazné zmeny v osobnom živote. Po rozvode s manželom Aramom Ohanianom pred dvoma rokmi, s ktorým vychováva dcéru Ninu, sa v roku 2024 začala objavovať po boku francúzskeho speváka Marca Lavoinea. Ich vzťah oficiálne potvrdili na verejnosti počas koncertu v Paríži v septembri minulého roka. Adriana a Marc sú tak nový prominentný pár a o pozornosť médií, na ktorú sú obaja už roky zvyknutí, nemajú núdzu. Adriana aj naďalej aktívne pôsobí v modelingu, venuje sa tiež charite a samozrejme milovanej dcére, ktorá žije v Maroku, kde v tamojšom paláci Adrianinho exmanžela trávia spolu prevažnú časť roka.

(Zdroj: TASR)

Rodáčka z Revúcej a jej manžel Karlos Vémola, známy český MMA zápasník, si prešli skutočne turbulentnými rokmi, ale zdá sa, že sú si ozaj súdení. V súčasnosti očakávajú príchod tretieho dieťaťa. Po dcére Lili a synovi Rockym sa tešia na ďalšieho chlapčeka, ktorému plánujú dať meno Arnold, inšpirované legendárnym hercom a kulturistom Arnoldom Schwarzeneggerom. Lela, ktorá v minulosti pútala pozornosť výrazným imidžom, prešla v ostatnom období výraznou zmenou a uprednostňuje prirodzenejší vzhľad i vystupovanie. Spolu s Karlosom bývajú vo Vémolande, neslávne presláveným nielen excentrickou výzdobou, ale aj prítomnosťou exotických zvierat.

Lela a Karlos Vémola s deťmi (Zdroj: FB/Lela Vémola)

Jedna z našich najtalentovanejších a najkrajších herečiek sa v roku 2024 stala stredobodom pozornosti nielen vďaka svojmu hereckému umeniu, ale aj osobnému životu. Po ukončení vzťahu s youtuberom Petrom Altofom, známejším ako Expl0ited, sa začala objavovať v spoločnosti tanečníka Miroslava Balogha, prezývaného Spunkey. Svoju premiéru ako pár mali na módnom podujatí pred pár mesiacmi. Kristíne sa tak mimoriadne darí v práci i súkromí. Kristínin herecký talent a krása ju robia jednou z najžiadanejších herečiek aj u našich západných susedov, čo je vzhľadom na jej nový vzťah veľké pozitívum.

Kristína Svarinská s priateľom Miroslavom Baloghom (Zdroj: Ján Zemiar)

Ďalšou známou Slovenkou, ktorej srdce si získal cudzinec, je bývalá finalistka súťaže Miss Slovensko 2015 Bronislava Gregušová. Jej priazeň si získala hviezda telenovely Skrytá vášeň. Mario je slovenským divákom známy nielen ako seriálová hviezda, ale tiež ako účastník 8. ročníka tanečnej šou Let's Dance. Snúbenci majú spolu dcéru Brianu a žijú v Kalifornii. Ich príbeh sa začal písať v lete 2018, keď Mario navštívil Slovensko a stretol Bronislavu počas podujatia DOD v TV Markíza. „Ja som si robila selfie a Mario sa ponúkol, že ma odfotí,“ prezradila Bronislava o ich začiatkoch. Netrvalo dlho a Mario začal zverejňovať videá, v ktorých vyznával lásku tajomnej Slovenke. Po čase vyšlo najavo, že jeho srdce patrí práve Bronislave.

Broňa Gregušová a Mario Cimarro (Zdroj: Ján Zemiar)

Slovenka známa pod umeleckým menom Ivana Tattoo Art, je vychýrená tatérka, ktorá si získala renomé nielen v Los Angeles, ale po celom svete a tetovala najznámejšie hviezdy šoubiznisu. Okrem svojho umenia sa v poslednom období etablovala aj na trhu s kávou a predstavila vlastnú značku "Ivana Tattoo Art Coffee 2.0". V osobnom živote je Ivana vo vzťahu s mexickou herečkou Veronicou Anile, s ktorou sa spoznali práve v Los Angeles a pár tvoria viac ako päť rokov. Napriek úspechu v zahraničí sa Ivana pravidelne vracia na Slovensko a zúčastňuje sa rôznych podujatí, spojených s jej profesiou aj osobným životom. Otvára i tému lásky k rovnakému pohlaviu a jej životný príbeh je pre mnohých veľkou inšpiráciou na ceste k splneniu aj tých najodvážnejších snov.

(Zdroj: Ján Zemiar)

Rodáčka z Trenčína sa presadila na medzinárodnej modelingovej scéne už v roku 2004, keď získala druhé miesto v súťaži Elite Model Look. Odvtedy spolupracovala s prestížnymi módnymi domami ako Dior, Versace či Victoria's Secret. V minulosti bola Michaela spájaná s viacerými partnermi, vrátane českého podnikateľa Leoša Mareša a slovenského futbalistu Filipa Šeba. Už druhý rok ale prežíva mimoriadne šťastné obdobie po boku britského podnikateľa a finančníka Rafica Saida, ktorý je od nej o 15 rokov starší. O ich vzťahu sa verejnosť dozvedela predvlani, keď sa spoločne objavili na viacerých spoločenských podujatiach a Rafic prišiel Michaelu povzbudiť aj na priamy prenos tanečnej súťaže Let´s dance, ktorej bola súčasťou. Napriek tomu, že ako topmodelka cestuje po celom svete, pravidelne lieta do Londýna, kde Rafic žije. Nedávno sa Michaela počas exotickej dovolenky pochválila zásnubným prsteňom, ich vzťah tak smeruje k ďalšiemu významnému kroku.

Michaela Kocianová (Zdroj: Ján Zemiar)

Zaľúbenci sa poznali ešte z televízie Nova, kde Zuzana moderovala erotickú reláciu, no ich osudy sa spojili až po rokoch. Prvé stretnutie nebolo z kategórie tých osudových, skôr naopak. Vlasta Zuzanu svojimi rečami o svojom majetku spočiatku odradil. Až neskôr ju prekvapil úprimnosťou a pozval ju na večeru, ktorá zmenila jej názor. Skutočný zlom prišiel vo vinárskej oblasti na Morave, kde počas spoločnej prípravy tlačenky a uvoľnenej atmosféry preskočila iskra. Zuzana si uvedomila, že Vlasta je ten správny parťák a super chlap. Manželmi sú od roku 2012 a vychovávajú spolu dve deti, dcéru Salmu a syna Nevia, narodeného o tri roky neskôr. Rodina sa v súčasnosti venuje realitnému biznisu na slnečnom ostrove Tenerife, kde našli po dlhých rokoch života na Floride vytúžený domov.

Zuzana Belohorcová s manželom Vlastom Hájkom (Zdroj: archív ZB)

Čerstvo zasnúbený pár snov sa už nevie dočkať spoločného života v novom sídle, ktoré stavajú na brehu jazera Maggiore v Taliansku. Po dlhoročnom vzťahu s Rytmusom našla Dara v Pavlovi tú právu lásku a nevie si vynachváliť fakt, že výbornú súhru majú ako extrémne vyťažené osobnosti aj v pracovnej oblasti. Pavel Nedvěd, ktorý v minulosti pôsobil ako viceprezident Juventusu Turín, dostal v decembri 2024 pracovnú ponuku na pozíciu športového riaditeľa klubu Al Shabab v Saudskej Arábii. Hoci sa takmer okamžite vynorili špekulácie o vážnej trhline vo vzťahu obľúbenej dvojice, speváčka svojmu nastávajúcemu verejne vyjadrila podporu a uviedla, že obaja sa tešia na nové výzvy, ktoré im život prinesie.

(Zdroj: Instagram D.R.)

Temperamentná slovenská influencerka a účastníčka viacerých reality šou sa po rozchode s fitnesskou Dominikou Horákovou opäť ocitla v náručí muža. Aktuálne tvorí pár so známym českým DJ-om prezývaným Pufflick, čo potvrdila zverejnením spoločnej fotografie na sociálnych sieťach. V minulosti bola spájaná aj s hudobníkom Tomym Kottym, ich lovestory ale skončila škandálom a súdnymi ťahanicami. Ráchel, ktorá sa otvorene hlási k bisexualite, prešla v osobnom živote viacerými vzťahmi, no zdá sa, že v súčasnosti je spokojná práve po boku DJ-a. Keď už nič iné, ako veľkej milovníčke párty bude jej životnému štýlu aspoň stíhať.

(Zdroj: TV Markíza)

Modelka Viera Schottertová, rodáčka z Topoľčian, dosiahla v modelingu všetko. Do tohto sveta vstúpila ako trinásťročná, začínala vo Viedni, neskôr sa na dvanásť rokov presťahovala do New Yorku, kde spoznala aj svojho budúceho manžela. Viera má za sebou fotenia pre prestížne značky, akými sú Victoria’s Secret, Chanel, Armani, Rimmel, Mango či Gant a mnoho iných. Jej životným partnerom je francúzsky basketbalista Souleyman Domumoyom a spolu majú dve deti. Z prvého manželstva má však už syna Lorena, ktorého porodila ako sedemnásťročná. Viera sa v súčasnosti venuje predovšetkým rodine a hoci modeling nezavesila celkom na kliniec, z verejného života a médií sa takmer stiahla. Ako tvrdí, takto je oveľa šťastnejšia.