KONFLIKT krások z markizáckej Ruže: Psychologička VYTOČENÁ... Niektoré ma už FAKT začínajú SR*Ť!

(Zdroj: Youtube.com/Tv Markíza)

Timea Kerekes v šou Ruža pre nevestu pôsobila ako tajná agentka. Jej úlohou bolo zistiť, ktoré dievčatá majú o Radka úprimný zýujem, komentovať ich správanie a tak trošku aj "donášať". Mnohé dievčatá však podvod, ktorého boli súčasťou, zjavne dodnes nepredýchali a na adresu psychologičky sa vyjadrujú s posmechom...

Štipľavé slová na svoju adresu si Timea vypočula aj v najnovšom podcaste Terezy Kosecovej, v ktorom mala ako hosťa nevestu Lucy. V postrihanej upútavke zazneli poznámky ako: „My sme ani psychológa nemali!“ zahlásila blondínka. „Lebo sa psychicky zrútila psychologička,“ pridala sa Tereza a Lucy dodala: „Dovidenia hneď, lebo to nedávala.“

No a to Timeu vytočilo natoľko, že sa už musela ozvať. „Zhrniem to stručne a veľmi jasne. Preože už ma fakt začínajú niektoré účastníčky z Ruže sr*ť!“ uviedla Timea na sociálnej sieti Instagram. „Primárne som najskôr len človek a až potom psychológ. Ani vašu osobnosť nedefinuje vaše povolanie,“ pokračovala.

„Dlho som bola ticho, prípadne som si to riešila výhradne v súkromnej správe, ale niektoré už hladkáte môj strop trpezlivosti. Robte si láskavo sledovanosť na svojom živote a nie na poukazovaní toho, že ja som fajčiar a toho, že som bola zahlbená vo svojich myšlienkach, ktoré niektoré v podcastoch prezentujete ako moju labilnosť,“ uviedla Timea.

(Zdroj: TV Markíza)

„Trošku sebareflexie poprosím, a buďte radšej vďačné za to, že som ani pol škaredého slova nepovedala ani na jednu z účastníčok. A verte mi, že mi pritom na to dali priestoru až-až,“ hnevá sa psychologička. „To, že niektorí diváci dodnes nepochopili, že môj 2-týždňový pobyt na Srí Lanke bol zostrihaný do 2 epizód, ma až tak neprekvapuje. Ale to, že nejaká sa vyjadrí, že ja ani nie som psychológ, že ja som labilná a preto som zutekala, tak to je čo už čo,“ pokračovala.

„Ja som mala spiatočnú letenku kúpenú vopred, lebo pre psychológa 2 týždne v bubline stačí na zostavenie základného osobnostného profilu. A to, ako Radko vyraďoval a v akom poradí, bola jeho voľba,“ uviedla a ďalej zverejnila screenshot z výskumu, ktorý má poukazovať na to, že ľudia, ktorí sú nespokojní so svojím životom, budú častejšie vnímať ostatných negatívne.

„Kým ja som pekne rozprávala o každej, tak to vypovedalo o mne a kým niektoré nemenované majú potrebu nepekne rozprávať o mne a to som im nič neurobila, tak to vypovedá zas o nich,“ dodala.

(Zdroj: Instagram TK)