Zuzana Smatanová po rokoch vyšla s trpkou pravdou von: Prečo som si zafarbila vlasy na čierno!

Bola ubitá, ale nebola zlomená! Zuzana Smatanová ani nevie, ako upadla do stavu, kedy sa jej nechcelo nielenže žiť, ale ani vstať ráno z postele. Panické ataky a depresie ovládli jej život napriek úspechu - alebo možno práve kvôli rýchlej ceste, ako sa k nemu dostala. „Mediálny úspech… to začal byť pre mňa zlom… asi sa vo mne niečo vnútorne menilo a začala som to ako keby odmietať… chcela som byť niekto iný, skryť sa za niečo, prefarbila som si vlasy načierno... Chcela som zmenu v živote, diala sa aj vnútorne aj vrámci muziky, začala som sa viac do seba uzatvárať,“ hovorí otvorene Zuzana.

Potrebovala viac sebavedomia, ktoré nemala a kompenzovala to inou farbou vlasov. S čiernymi bola trochu výraznejšia, bola to ako keby záplata. Chcela proste pôsobiť silnejšia… Bol január 2019, kedy skolabovala:vyratúva speváčka syndrómy.hovorí s hrdosťou o ceste, ktorú úspešne prekonala.

Svoje pocity preniesla do pesničiek, ktoré obsahuje album Rozprávač. Ten je aj výsledkom vyhratého boja s depresiou, panickými atakmi a úzkosťami, ktorý Zuzana zvládla. Dnes o tomto období otvorene rozpráva a posilňuje tých, ktorí si niečím podobným prechádzajú. V dokumente Slovenskej televízie odhalí, ako sa kvôli depresii dostala na samotné dno a zároveň prezradí, čo a kto jej pomohol. Pozrite video, no nenechajte si ujsť celý dokument Opri sa o mňa. Nájdite inšpiráciu v silnom príbehu odvahy a nádeje ako vykročiť na novú cestu v nedeľu večer o 21.30 na Jednotke!

Zuzana Smatanová po rokoch vyšla s pravdou von: Prečo som si zafarbila vlasy na čierno! (Zdroj: STVR)