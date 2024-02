Zuzana Smatanová o NAJŤAŽŠÍCH CHVÍĽACH: Panické ataky a strach... Vyhľadala PSYCHIATRA!

(Zdroj: Vlado Anjel)

Každý, kto si prešiel vyhorením, panickými úzkosťami či depresiami, vie, že je to skutočné peklo. A ešte horšie ak ide o kombináciu všetkých vymenovaných problémov. Niektorí ľudia o takomto temnom období nechcú hovoriť vôbec, pretože im to stále spôsobuje bolesť a úzkosť, iní to zasa berú tak, že pomocou otvoreného rozprávania nepomôžu iba sebe a svojej duši, ale možno aj niekomu inému.

„Sľúbila som si, že keď sa z najhoršieho dostanem, budem o tom hovoriť," vysvetlila speváčka v rozhovore pre najnovšie vydanie magazínu Evita s tým, že ak jej myšlienky pomôžu čo i len jednému človeku, dáva to pre ňu zmysel a vníma to ako poslanie. „Chcem byť svietielkom nádeje pre tých, ktorých mátajú panické ataky, majú depresie, nechce sa im žiť, stratili akúkoľvek motiváciu," hovorí Smatanová, ktorá prostredníctvom týchto slov opísala aj svoje najhoršie chvíle, z ktorých už je, našťastie, vonku.

Aj vďaka tomu, že niekedy začiatkom minulého roka začala o týchto problémoch otvorene hovoriť, fanúšikovia ju vnímajú inak. „Mala som dojem, že im dlžím vysvetlenie, prečo sme s kapelou tak málo koncertovali. Z desiatich koncertov za mesiac sme totiž odohrali jeden, dva," povedala umelkyňa v rozhovore. Paradoxom je, že práve pódium bolo podľa jej slov jediným miestom, kde sa cítila, že má aký-taký kontakt so životom. „Lebo pre koncertom ma prepadali stavy úzkosti, či to dám, či nezabudnem texty, či sa nezložím, či nedostanem panický atak, strach, uzkosť," dodala s tým že obrovskou oporou boli pre ňu členovia kapely, ktorým verila, že aj v prípade, ak by k niečomu došlo, podržali by ju.

(Zdroj: Instagram ZS)

„Z fyzickej stránky bol však pre mňa každý koncert veľmi vyčerpávajúci. Keď som trpela depresiami, bola som nesmierne unavená," priznala Smatanová. Toto náročné obdobie jej však vraj napokon dalo veľmi veľa. „Spoznala som, ako ďaleko vie moja hlava zájsť, čo mi ňou dokáže prejsť a aké to dokáže byť strašidelné. Ja som sa doslova rozbila ako miska na milión kúskov, ktoré bolo potrebné pozbierať a od začiatku vyskladať," priznáva po čase speváčka a hovorí, že v tomto kritickom období nespoznávala samú seba. Podľa jej slov cítila absolútnu beznádej, zúfalstvo a nič ju nebavilo.

Všetky tieto problémy ju napokon doviedli pred dvere psychiatrickej ambulancie. Ako to vnímala? „S hrdosťou, nebola tam žiadna hanba. Prišla som a povedala, že neviem, čo sa so mnou deje, prepadajú ma panické ataky, strachy a nemám sa pod kontrolou," zaspomínala si Zuzana, ktorá prezradila aj to, že k tomu, aby jej bolo lepšie, musela absolútne zmeniť svoj životný štýl, vytvoriť si rutinu a začať na sebe makať. A hoci si myslela, že tento jej stav je konečný, napokon sa z toho najhoršieho predsa len dostala.