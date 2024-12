Michaela Čobejová má v Tatrách apartmán: Pred čím herečka uniká do hôr?!

Michaela Čobejová (Zdroj: Ján Zemiar)

Michaela Čobejová je ostrieľanou slovenskou herečkou, ale popri hraniu sa venuje viac-menej aj učeniu, scenáristike a produkcii. Na svojom konte má napríklad má úspešnú romantickú komédiu Smolu nosíš ty, láska. Ešte pred Vianocami prijala pozvanie na slávnostné otvorenie novej reštaurácie – aj napriek tomu, že sa často na podobných akciách neobjavuje. „Veľmi do spoločnosti nechodím… nechce sa mi,“ priznala herečka a producentka. Nie celkom rada odchádza z domu, kde sa cíti asi najlepšie. „Mám tam dobré knihy a telku, svoj gauč a odtiaľ sa odlepiť…“ smeje sa. A čo má ešte rada, sú zimné mesiace. „Mám rada zimu v Tatrách… ja lyžujem, aj skialpujem, aj behám, my máme apartmán na Štrbskom, keď bola pandémia, tak sme mali to šťastie, že sme tam boli s rodinou v zime 4 mesiace… išli sme pred Vianocami a prišli sme až v marci…“ teší sa a už teraz plánuje, že presne to isté bude robiť aj na dôchodku.

Od januára začína Miška robiť pekné projekty, ale zatiaľ nechcela nič bližšie konkretizovať. Dosť na tom, že momentálne si ako rodina užívajú sviatočné vianočné obdobie opäť v Tatrách. A to nielen s dcérou Táničkou, ale aj so staršou dcérou, ktorá žije v Bruseli. Ivanka je architektka a výtvarníčka, s ktorou sa vídavajú asi raz za dva mesiace, častokrát si ale telefonujú. V lete spolu dovolenkujú a Miška prezradila, prečo a kvôli komu je ochotná tráviť časť dovolenky s celou rodinou...

Michaela Čobejová má v Tatrách apartmán: Pred čím herečka uniká hôr?! (Zdroj: NL/TH)