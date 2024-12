Ľubomír Višňovský s manželkou Katarínou (Zdroj: Ján Zemiar)

„Prvé vyznanie bolo, keď som ju požiadal o ruku…“ hovorí Ľubo. Tie ďalšie pokračovali hneď, keď sa im narodili deti. Ľubo je však k manželke pozorný a veľkorysý. „Keď jej chcem vyznať lásku… no nebudem prezrádzať svoje triky,“ pousmial sa, ale napokon predsalen prezradil. Dokonca aj to, ako často jej hovorí slovíčko - ľúbim ťa. „Nie je to len o tom, koľkokrát to poviem, ale čo spravím a ako sa zachovám,“ hovorí Ľubo a pridáva aj slová o prekvapeniach, ktoré pre svoju manželku robí. Jedným z nich bolo aj pozvanie na muzikál Vyznanie, ktorým režisér Ďurovčík otvoril svoje nové divadlo JanArt.

Dcéra Lila má 13, syn Maxík hneď začiatkom januára 16 rokov a 193 cm a obaja športujú. Dcéra hrá futbal, Max sa venuje golfu a boxu. Všetci lyžujú a skialpujú, hokeju sa však nevenuje nikto. Či sa niektoré dieťa dostane aj do športovej reprezentácie, je zatiaľ vo hviezdach. Obe deti vedia perfektne anglicky a rodičia by neboli proti, keby naberali vedomosti a zručnosti aj v zahraničí. „Asi sa budeme po strednej škole obzerať po niečom v zahraničí“. Začali sa už doma rozprávať aj o tom, čomu by sa v budúcnosti chceli venovať. Hoci v tom deti nemajú ešte celkom jasno, Ľubo ako otec nechce do ich výberu rázne zasahovať. A čo sa týka jeho plánov? „Mám tu nejaké biznisy rozbehnuté, takže o to sa starám…“ a priznal, čo im ako rodine chodí hlavou. „Rozmýšľame, či tu ostaneme žiť alebo pôjdeme mimo, to je teraz taká debatka…“ A kam by to malo byť?

Hokejista Ľubomír Višňovský: ÚTEK zo Slovenska? Na stole je otázka SŤAHOVANIA! (Zdroj: NL/TH)