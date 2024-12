Adela Vinczeová (Zdroj: Ján Zemiar)

Vianoce sú obdobím, keď sa tešíme na chvíle strávené s rodinou a blízkymi. Inak to nie je ani v prípade moderátorky Adely Vinczeovej. My sme sa však vrátili aj do jej detstva a otázke, či jej ostalo nejaké nesplnené vianočné prianie. „Nemala som nič také, čo by som veľmi túžila a sa mi to nesplnilo. Ja som vždy chcela nejaké Lego, lebo som sa s tým rada hrávala, a vždy som jedno dostala. Ale nejaký nesplnený sen, že by mi to rodičia nedožičili, to sa mi nestalo. Bola som skromné dieťa,“ prezrádza Adela, ktorá svojmu zmyslu pre humor neostala nič dlžná.

Dnes sa však na darčeky pozerá inak a najviac sa teší na jeden špeciálny, ktorý dostáva posledné roky od manžela Viktora a verí, že ho dostane aj tento rok. O čo ide, sa dozviete vo videu. Každopádne k vianočnej atmosfére neodmysliteľne patria aj vianočné rozprávky a filmy. „Každý rok musia byť Pelíšky. To je najviac film, aký je,“ prezrádza bez zaváhania.

A hoci trávi najradšej Vianoce doma a v kruhu najbližších, spomenula si na jedny sviatky, kedy predsa len zaexperimentovala a pokúsila sa o zmenu. „Raz som zobrala mojich rodičov do hotela v Nemecku, aby mama nemusela variť, aby sme sa nejako nezaťažovali. Myslela som si, že bude mať pohodu, ale z toho bola celkom v strese, takže už to nerobím. Viem si však predstaviť ísť niekam na chatu, byť niekde úplne inde a mať naozaj to vianočné prostredie, lebo v Bratislave sa to nedeje,“ spomína Adela na nevšednú skúsenosť. Na čo si však spomenula bol aj darček, ktorý jej totálne vyrazil dych. Za obrovským prekvapením však nebol manžel Viktor Vincze, ale bývalý partner Peter Modrovský. Fúha, tak toto Viktor tak ľahko neprekoná!

Adela dostala od svojho ex Modrovského NAJ dar pod stromček: Viktor, to neprekonáš! (Zdroj: NL/STVR)