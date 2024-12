Andrásy zobral Danku na báječné miesto: Na to, čo sa im stalo tisícky kilometrov od domova, nikdy nezabudnú!

Oliver Andrásy počas dovolenky na Madgaskare (Zdroj: archív O.A.)

Manželia Danka a Oliver Andrásyovci rozhodne nepatria k tým, ktorí by sedeli doma so založenými rukami. Dvojicu spája láska k cestovaniu a na svojom konte majú nespočené množstvo destinácií. K nim prednedávnom pribudla ďalšia. Prednedávnom si splnili ďalší zo svojich snov – navštívili exotický Madagaskar. A dôvod? „Madagaskar je vlastne dokončením nášho cestovateľského sna, ktorý sa začal ešte pred covidom,“ vysvetľuje známy humorista a vo svojom rozprávaní pokračuje: „Keď sme išli veľkou výletnou loďou po Indickom oceáne, vtedy mal byť súčasťou toho výletu aj Madagaskar. Ale tým, že loď bola talianska, tak nás tesne pred Madagaskarom normálne obrátili, aby sme tam nedoniesli dáku nákazu.“

Prečítajte si tiež Oliver Andrásy precestoval pol sveta a priznáva: TU bolo DRAHO aj pre mňa!

Tento rok však svoj nesplnený sen konečne premenili na realitu a zážitky, ktoré tam nazbierali, boli naozaj rozmanité. „Zažili sme aj nebo, aj peklo. Videli sme krásne veci, ale cena za to bola niekedy dosť vysoká. Cesty tam sú totiž príšerné. Denné presuny trvali 5-6 hodín a mali sme pocit, že nám to skoro vytrasie dušu,“ priznáva Oliver. Napriek tomu boli odmenou zábery a zážitky, ktoré niekde inde nezažijete. „Keď som doma pozeral fotky a videá, na tú cestu som už zabudol. Tie krásne a autentické obrázky – to nevyfotíte na Malorke, v Grécku ani na Cypre alebo týchto klasických dovolenkových destináciách,“ dodáva.

„Je to úplne iná krajina, živá a autentická, vrátane neuveriteľnej chudoby, ktorú sme tam videli,“ prezrádza Andrásy, ktorého Madagaskar totálne uchvátil a napriek všetkým úskaliam ich zaujal natoľko, že by sa tam radi vrátili. „Možno na sever, kde je krajšie more, ako na juhu, a ešte by som chcela ísť do parku Tsingy,“ hovorí Danka. Vypočujte si naozaj zaujímavé cestovateľské zážitky z úst autora zábavných programov a jeho manželky. Stojí to za to. A fotky vo fotogalérii tiež.

Andrásy zobral Danku na úžasné miesto: Na to, čo sa im stalo tisícky kilometrov od domova, nikdy nezabudnú! (Zdroj: NL/TH)